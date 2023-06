Park Beyond sprawdzicie przed premierą. Trwają otwarte testy beta

fot. Bandai Namco

Park Beyond to nadchodząca produkcja, w której gracze mogą stworzyć, rozwijać i prowadzić swój własny park rozrywki. Premierę gry zaplanowano już na 16 czerwca, ale wszyscy zainteresowani już teraz mogą ją sprawdzić i to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Na PC (Steam) dostępna jest otwarta beta, która potrwa do 15 czerwca.

Do testów nie trzeba się w żaden sposób rejestrować. Wystarczy jedynie, że odnajdziecie Park Beyond na Steamie, a następnie klikniecie w przycisk "Poproś o dostęp". Później będziecie mogli już pobrać wszystkie niezbędne pliki i rozpocząć zabawę. Dostępna wersja oferuje między innymi ulepszony interfejs oraz system cofania/powielania wykonanych akcji.

Pełna wersja Park Beyond dostępna będzie nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Tytuł zaoferuje polską wersję językową (napisy). Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszych przedpremierowych wrażeń.