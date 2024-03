Park Jurajski 4 - kto zastąpi Chrisa Pratta? Może to być inna gwiazda MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Wygląda na to, że Park Jurajski może przejść z rąk jednej Marvela do drugiej. Od 2015 roku to Chris Pratt, a więc Star-Lord ze Strażników Galaktyki, jest główną gwiazdą franczyzy. Według nowych doniesień, Universal Pictures tym razem złożyło jednak propozycję innej osobie, kojarzonej w dużej mierze z MCU. O kogo chodzi?

Park Jurajski 4 - kto zastąpi Chrisa Pratta?

13 marca 2023 roku portal The Insneider poinformował, że Universal Pictures złożyło Scarlett Johansson, odtwórczyni Czarnej Wdowy w MCU, propozycję zagrania w Parku Jurajskim 4. Według raportu aktorka spotkała się z reżyserem Garethem Edwardsem (Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, Twórca, Godzilla) i producentem Frankiem Marshallem przynajmniej raz w tym celu. Nie wiadomo jednak, czy gwiazda przyjęła tę ofertę.

Oczywiście, to wciąż niepotwierdzona informacja, więc może okazać się prawdziwa, ale nie musi. Szczególnie, że jeszcze naprawdę niewiele wiadomo o samym filmie. Dajcie jednak znać, czy chcielibyście zobaczyć Scarlett Johansson w Parku Jurajskim 4. Czekamy na wasze komentarze!