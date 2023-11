Park Jurajski, w którym mężczyzna żeni się z welociraptorem? Obiecująca reżyserka ma oryginalny pomysł

Fot. Materiały prasowe

Emerald Fennell, brytyjska reżyserka nagrodzonego Oscarem filmu Obiecująca. Młoda. Kobieta i nadchodzącego Saltburn, ma oryginalny pomysł na swoją wersję Parku Jurajskiego. Byłaby o wiele bardziej erotyczna niż oryginał. Zobaczcie sami.

Park Jurajski, w którym mężczyzna żeni się z welociraptorem?

Emerald Fennell w rozmowie z Deadline została spytana o swój wymarzony projekt, zarówno z punktu widzenia reżyserki, jak i aktorki. Warto bowiem podkreślić, że artystka nie tylko zajmuje się tworzeniem filmów, ale także graniem w nich. Dostała między innymi nominację do nagrody Emmy za rolę w The Crown.

Jej odpowiedź na pytanie Deadline może jednak zaskoczyć wielu z was - artystka marzy o obyczajowej wersji Parku Jurajskiego, w którym mężczyzna żeni się z welociraptorem.

Czuję, że miałam wiele szczęścia, ponieważ udało mi się już zrealizować swoje wymarzone projekty. Jednak moim ulubionym filmem wszechczasów jest Park Jurajski, więc chciałabym stworzyć coś z dinozaurami. Po pierwsze, byłoby to bardzo erotyczne. Myślę, że ludzie i dinozaury doszliby do takiego etapu w swojej koegzystencji, w której zaczęłoby się robić naprawdę ekscytująco. Byłoby tam małżeństwo pomiędzy mężczyzną i welociraptorem, więc produkcja byłaby czymś w rodzaju dramatu obyczajowego.

Emerald Fennell o Małej Syrence

Emerald Fennell dodała także, że jeśli chodzi o aktorstwo, to chętnie zagrałaby jakąś antagonistkę. Żałuje, że nakręcono już adaptację Małej Syrenki, ponieważ Urszula od lat jest jej inspiracją i muzą.

Od zawsze czułam, że zasługuje na swój własny prequel, w którym byłaby niezrozumiana. Chodziłaby do klubów w swoim kultowym stroju, wpychając dusze do małych buteleczek, by je zebrać.

