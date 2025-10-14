Pasja 2 ma nowego Jezusa. Polka jako Maryja!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Doniesienia z ostatnich dni okazały się prawdziwe. Przeprowadzono casting do Pasji 2 po tym, jak dwie najważniejsze gwiazdy odeszły z produkcji z powodu zobowiązań kontraktowych. Nieoficjalnie podano też inny powód decyzji o recaście najważniejszych ról. Poznaliśmy też nowe nazwiska w obsadzie, a Polka wcieli się w rolę Maryi.

Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

Nowym Jezusem w Pasji 2 będzie fiński aktor Jaakko Ohtonen, który grał w serialu Ostatnie królestwo. Zastąpi tym samym Jima Caviezela. W filmie nie zobaczymy też Monici Bellucci. Ona została zastąpiona przez kubańską aktorkę - Marielę Garrigę, którą mogliście zobaczyć w przedostatnim filmie z serii Mission: Impossible. Inne nazwiska to:

Kasia Smutniak Wcześniej grała ją Maia Morgenstern.

Wcześniej grała ją Maia Morgenstern. Pier Luigi Pasino jako Piotr.

Riccardo Scamarcio

Rupert Everett

ROZWIŃ ▼

Źródło bliskie produkcji filmu, do którego zdjęcia rozpoczęły się tydzień temu, przekazało Variety, iż jednym z powodów recastu większości obsady była chęć oszczędzenia budżetu. W przypadku pozostawienia poprzednich gwiazd znaczna jego część musiałaby zostać przeznaczona na efekty specjalne i odmładzanie aktorów - w końcu Jezus zmartwychwstał po trzech dniach, a od pierwszego filmu minęło ponad dwadzieścia lat.

Pasja 2 - co wiadomo?

Mel Gibson potwierdził, że historia nie będzie opowiedziana w sposób liniowy. Uważa, że tak wyjątkowe wydarzenie, jak zmartwychwstanie Chrystusa, wymaga odmiennego podejścia, aby nadać fabule sens oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania. Prace nad scenariuszem trwały aż 6-7 lat. Gibson zdradził, że napisał go wspólnie z Randallem Wallace’em (Braveheart) oraz swoim bratem.

Gibson w 2024 roku wyjaśnił również, że scenariusz drugiej części jest bardziej filozoficzny i poetycki niż dosłowny, jak to miało miejsce w Pasji. Sam porównał go do "wyprawy po zażyciu kwasu" i zapowiedział, że film pokaże Jezusa przemieszczającego się pomiędzy królestwami – zapewne ziemskim i niebieskim.