Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pasja 2 ma nowego Jezusa. Polka jako Maryja!

Variety poinformowało o wynikach przeprowadzonego castingu do filmu Pasja 2. Największe gwiazdy nie powtórzą swoich ról. Kto ich zastąpił? Sprawdźcie też, która polska aktorka wcieli się w rolę Maryi.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  pasja 2 
obsada kasia smutniak
Pasja - Jim Caviezel w roli głównej Fot. Materiały prasowe
Reklama

Doniesienia z ostatnich dni okazały się prawdziwe. Przeprowadzono casting do Pasji 2 po tym, jak dwie najważniejsze gwiazdy odeszły z produkcji z powodu zobowiązań kontraktowych. Nieoficjalnie podano też inny powód decyzji o recaście najważniejszych ról. Poznaliśmy też nowe nazwiska w obsadzie, a Polka wcieli się w rolę Maryi.

Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

Nowym Jezusem w Pasji 2 będzie fiński aktor Jaakko Ohtonen, który grał w serialu Ostatnie królestwo. Zastąpi tym samym Jima Caviezela. W filmie nie zobaczymy też Monici Bellucci. Ona została zastąpiona przez kubańską aktorkę - Marielę Garrigę, którą mogliście zobaczyć w przedostatnim filmie z serii Mission: Impossible. Inne nazwiska to:

Źródło bliskie produkcji filmu, do którego zdjęcia rozpoczęły się tydzień temu, przekazało Variety, iż jednym z powodów recastu większości obsady była chęć oszczędzenia budżetu. W przypadku pozostawienia poprzednich gwiazd znaczna jego część musiałaby zostać przeznaczona na efekty specjalne i odmładzanie aktorów - w końcu Jezus zmartwychwstał po trzech dniach, a od pierwszego filmu minęło ponad dwadzieścia lat.

Pasja 2 - co wiadomo?

Mel Gibson potwierdził, że historia nie będzie opowiedziana w sposób liniowy. Uważa, że tak wyjątkowe wydarzenie, jak zmartwychwstanie Chrystusa, wymaga odmiennego podejścia, aby nadać fabule sens oraz odpowiedzieć na kluczowe pytania. Prace nad scenariuszem trwały aż 6-7 lat. Gibson zdradził, że napisał go wspólnie z Randallem Wallace’em (Braveheart) oraz swoim bratem.

Gibson w 2024 roku wyjaśnił również, że scenariusz drugiej części jest bardziej filozoficzny i poetycki niż dosłowny, jak to miało miejsce w Pasji. Sam porównał go do "wyprawy po zażyciu kwasu" i zapowiedział, że film pokaże Jezusa przemieszczającego się pomiędzy królestwami – zapewne ziemskim i niebieskim.

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  pasja 2 
obsada kasia smutniak
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Pasja 2
Pasja 2 Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Plan wycieczki 2
-

Plan wycieczki 2 - zwiastun kontynuacji. Mark Wahlberg kontra Jon Snow!

2 6. Walkiria
-

Taika Waititi to "wielkie niemowlę". Tessa Thompson szczerze o reżyserze i gwieździe Thora

3 40. Charles Xavier (X-Men) - 3,7 mld USD
-

AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

4 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

5 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

6 Batman: Mroczny Mściciel
-

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV