Pati: spin-off Skazanej gotowy. O czym opowie?

Pati to nadchodząca produkcja Playera, stanowiąca tym samym spin-off Skazanej. W roli głównej wystąpiła Aleksandra Adamska, wcielająca się w tytułową postać, czyli Patrycję Cichy. To właśnie jej historię przed aresztem ujawni najnowszy serial. Patrycja jest doskonale znana widzom Skazanej, gdyż to jedna z osadzonych, z którymi zetknęła się główna bohaterka - sędzia Alicja Mazur, grana przez Agatę Kuleszę. Cichy zyskała popularność i przychylność odbiorców, dlatego też twórcy zdecydowali się poświęcić jej historii osobną produkcję.

Pati - fabuła

Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na Pati spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.

W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawili się też między innymi Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter, Magdalena Walach, Tomasz Drabek, Filip Gołąb, Grazyna Bulka, Ina Sobala i Tomasz Schimscheiner. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami Skazanej. Za reżyserię odpowiedzialny był Bartek Ignaciuk.

6-odcinkowy serial pojawić się ma na Playerze w pierwszej połowie 2023 roku.