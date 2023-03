Patryk Vega kręci nowy film we Wrocławiu. Akcja będzie rozgrywać się w latach 60.

fot. Kino świat // Niewidzialna wojna

Reżyser Patryk Vega w ostatnim czasie notuje kiepską passę. Słabe oceny ze strony krytyków i widzów zebrały produkcje takie jak Miłość, seks i pandemia, Small World, Pitbull (2021), Bad Boy czy Pętla. W wyniku tego trzy główne spółki twórcy zanotowały duże spadki. Mimo to filmowiec się nie zatrzymuje i już pracuje nad kolejnym filmem, który nawiąże poziomem do jego lepszych dzieł, jak PitBull z 2005 roku czy Służby specjalne.

We Wrocławiu obecnie trwają zdjęcia do filmu o roboczym tytule Trinity, którego historia rozgrywa się w latach 60. XX wieku. Jak informuje portal wroclife.pl niedawno agencja aktorska Edwin Film szukała statystów do scen realizowanych w dniach 13 i 15 marca. Mieli to być kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 75 lat.

Prace na planie rozpoczęły się 13 marca na Przedmieściu Oławskim (słynny "Trójkąt Bermudzki"). Na ulicy Mierniczej oraz Łukasińskiego można było zobaczyć liczne zabytkowe pojazdy. Z powodu zdjęć w tym rejonie występują utrudnienia w ruchu, które potrwają do 15 marca.

