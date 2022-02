Patryk Vega pracuje nad anglojęzycznym filmem. Znamy szczegóły

Patryk Vega od dawna podkreśla, że jego ambicje wykraczają poza polski rynek filmowy. Wzorem dla niego jest Luc Besson. Jako jeden z nielicznych polskich twórców organizuje większość premier także w krajach z liczną Polonią - np. w USA czy Wielkiej Brytanii. Do tego produkcje zaczął kręcić w dwóch językach jednocześnie: angielskim i polskim. W ten sposób został zrealizowany chociażby ostatni Pitbull, w którym aktorzy nagrywali daną scenę po polsku, a potem powtarzali ją, wygłaszając te same dialogi po angielsku.

Na premierze Miłość, seks i pandemia Vega zdradził nam, że jego pierwsza zagraniczna produkcja będzie opowiadała o rosyjskiej mafii, z którą reżyser miał ponoć styczność podczas realizacji jednego ze swoich dokumentów.

Ten temat w moim życiu zaczął się bardzo dawno. Jeszcze przedrealizowałem dokument, przez trzy lata jeździłem z policjantami, mając status osoby przybranej, czyli mogłem robić wszystko na własne ryzyko, ubrany oczywiście w kamizelkę kuloodporną. Wtedy aresztowaliśmy między innymi bossa rosyjskiej mafii. Przeprowadziłem z nim wywiad, którego rezultatem było to, że podobno wydał na mnie wyrok śmierci. Na szczęście nim dano radę go zrealizować, to facet umarł w więzieniu. Natomiast kiedy kręciłem Pitbulla na Stadionie Dziesięciolecia, na plan przyjechała rosyjska mafia i zapytała, co ja mam zamiar mówić o ich nieżyjącym bossie. Posadziłem ich na krzesłach przed monitorami, jeden z nich dostał słuchawki i zaczął tłumaczyć dialogi z planu na rosyjski jakiemuś kolesiowi w Moskwie. Później okazało się, że jest on wielkim fanem kina i powiedział mi jakieś 20 lat swojego przestępczego życia. I to był impuls do nakręcenia tego filmu.