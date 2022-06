Paul Haggis, scenarzysta i reżyser nagrodzony Oscarem zatrzymany we Włoszech w sprawie o napaść na tle seksualnym

materiały prasowe

Paul Haggis, nagrodzony Oscarem scenarzysta i reżyser został zatrzymany przez włoską policję w celu zbadania zarzutów, jakoby ten miał dopuścić się napaści seksualnej na kobietę w południowych Włoszech - podaje Associated Press, cytując włoskie media.

Haggis przez ponad 20 lat pracował w telewizji, a następnie zajął się filmami fabularnymi. Zdobył Oscary za scenariusze do filmów Za wszelką cenę (2004) w reżyserii Clinta Eastwooda oraz Miasto gniewu (2005).

Adwokatka filmowca, Priya Chaudhry powiedziała, że jest przekonana o oddaleniu wszystkich zarzutów wobec swojego klienta. Dodała, że jest całkowicie niewinny i chętny do współpracy, dzięki czemu prawda szybko wyjdzie na jaw. Prokuratorzy Antonio Negro i Livia Orlando, podali w oświadczeniu, że kobieta była "zmuszona do poszukania pomocy medycznej" w związku ze stosunkami seksualnymi, do których doszło bez jej zgody.

materiały prasowe