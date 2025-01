Nominowany do Oscara scenarzysta chwali ChatGPT. Daje pomysły „dobre, oryginalne i dopracowane”

digitalfloats.com

Nominowany do Oscara filmowiec Paul Schrader uważa, że ChatGPT może pisać „oryginalne” scenariusze. Jest to o tyle zaskakujące, że większość jego kolegów i koleżanek po fachu jest przeciwna używaniu tej technologii w pracy kreatywnej, w tym Nicolas Cage i Cate Blanchett. Jego komentarz możecie zobaczyć poniżej.

ChatGPT może pisać „oryginalne” scenariusze?

Paul Schrader w ten sposób podsumował swoje doświadczenia z narzędziem ChatGPT w kontekście pisania scenariuszy:

JESTEM OSZOŁOMIONY. Właśnie poprosiłem ChatGPT o „pomysł na film Paula Schradera”. Potem Paula Thomasa Andersona, a potem Quentina Tarantino. Harmony Korine, Ingmara Bergmana, Rosselliniego, Langa, Scorsese, Murnau, Capra, Forda, Spielberga, Lyncha.

Każdy pomysł, na który wpadł ChatGPT (w ciągu kilku sekund), był dobry. I oryginalny. I dopracowany. Dlaczego pisarze mieliby siedzieć miesiącami i szukać dobrego pomysłu, skoro sztuczna inteligencja może go dostarczyć w ciągu kilku sekund?

To nie pierwszy raz, gdy Schrader wspiera używanie sztucznej inteligencji w branży rozrywkowej. Podczas strajku WGA w 2023 roku stwierdził, że gildia nie „boi się AI tak bardzo, jak boi się braku zapłaty” i dodał, że AI może wyprodukować nowy odcinek CSI: Vegas „w ciągu kilku sekund” i zrobi dobrą robotę.

Kim jest Paul Schrader?

Dlaczego zdanie Paula Schradera na ten temat obchodzi widzów? Ponieważ to znany reżyser i scenarzysta. Pierwszy reformowany z 2017 roku zapewnił mu nominację do Oscara za najlepszy scenariusz. W tej samej kategorii był również nominowanych dwukrotnie do Złotych Globów, kolejno za Wściekłego Byka z 1980 roku i Taksówkarza z 1976 roku. Poza tym zdobył Złotego Lwa za całokształt twórczości na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ma więc spore doświadczenie, a jego portfolio zdobyło uznanie widzów i krytyków.

