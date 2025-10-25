To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

fot. Apple TV+

Jeszcze wczoraj pojawiła się oficjalna informacja na temat rozmów prowadzonych pomiędzy Michaelem B. Jordanem a Universal Pictures w sprawie jego udziału w filmie Policjanci z Miami w reżyserii Josepha Kosinskiego. Aktor znany z Creeda czy Grzeszników miałby odegrać rolę Ricardo "Rico" Tubbsa. Dziś Deadline zdradziło, kto może zagrać jego policyjnego partnera.

Wcześniejsze plotki mówiły, iż Universal jest zainteresowany zatrudnieniem Michaela B. Jordana i Glena Powella do głównych ról. Być może plany się zmieniły, ponieważ Deadline informuje, że to z Austinem Butlerem są prowadzone rozmowy. Gwiazda 2. części Diuny, Elvisa czy tegorocznego Złodzieja z przypadku miałaby oczywiście zagrać postać Jamesa “Sonny'ego” Crocketta, którego w serialu grał Don Johnson.

Jest to na razie wczesny etap rozmów, dlatego nie należy zakładać, że finalnie tak będzie się prezentować duet głównych bohaterów. Gdyby jednak tak się stało, to bylibyście zadowoleni? A może wolelibyście w tej roli Powella zamiast Butlera?

Co wiadomo o nowym filmie?

Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku.

Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową.

