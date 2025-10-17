Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Podsumowanie 2. sezonu Peacemakera. Oto najlepsze odcinki i najsilniejsze postaci w serialu

Od finałowego odcinka 2. sezonu Peacemakera minął tydzień, dlatego postanowiliśmy podsumować wszystko to, co stało się w serialu Jamesa Gunna. Oto lista najlepszych odcinków, najsilniejszych postaci, a także wszystkich easter eggów z nowej serii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
DCU peacemaker podsumowanie
Peacemaker: sezon 2 fot. materiały prasowe
Reklama

2. sezon Peacemakera to ostatnia produkcja z DCU Jamesa Gunna w 2025 roku. Pierwszy sezon okazał się niespodziewanym hitem, a oczekiwania fanów wzrosły po premierze udanego Supermana i wcześniejszego Koszmarnego Komanda. O ile początek i końcówkę nowej serii można uznać za udaną, tak problemy pojawiły się w środkowej części. Powszechnie krytykowany był też finałowy odcinek, w którym zabrakło odpowiedniego podsumowania najważniejszych wątków i bardziej skupiono na budowaniu uniwersum niż samej postaci Peacemakera i jego towarzyszy.

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was podsumowanie tego sezonu. Poniżej prezentujemy spis treści i zachęcamy do komentowania. Który odcinek podobał Wam się najbardziej? Czy uważacie, że 2. sezon był gorszy od pierwszego? Które postaci są najsilniejsze z całego serialu? Przypominamy też o spisie easter eggów, który jest na samym końcu.

SPIS TREŚCI:

  • Peacemaker - ranking wszystkich odcinków wg IMDb.com
  • Peacemaker - najsilniejsze postaci z obu sezonów
  • Peacemaker - wszystkie easter eggi z 2. sezonu

Peacemaker - ranking wszystkich odcinków wg IMDb.com

Z ocen użytkowników portalu IMDb.com można wywnioskować, że najlepsze i najgorsze momenty z całego serialu pojawiły się właśnie w 2. sezonie Peacemakera. To on zaserwował najgorzej oceniane odcinki, ale i te, które uznano za perełki.

16. S2E8 - Full Nelson - 6.7/10

arrow-left
16. S2E8 - Full Nelson - 6.7/10
fot. DC Studios
arrow-right

Peacemaker - najsilniejsze postaci z obu sezonów

W drugim sezonie przedstawiono wiele nowych postaci, a także wariantów tych już znanych, ale z alternatywnego świata. Czy któraś z nich zdetronizowała Peacemakera na pierwszym miejscu?

16. Harcourt z Ziemi-X

arrow-left
16. Harcourt z Ziemi-X
fot. DC Studios
arrow-right

Peacemaker - wszystkie easter eggi z 2. sezonu

Przypominamy też o liście wszystkich easter eggów z tego sezonu. Który jest Waszym ulubionym?

Sasha Bordeaux

W 2. sezonie Peacemakera zadebiutowała Sasha Bordeaux. To agentka z komiksów DC, która jest jednocześnie cyborgiem. Pełniła też rolę ochroniarza Bruce'a Wayne'a i miała z nim romans. W serialu i komiksach należała do organizacji Checkmate.

arrow-left
Sasha Bordeaux
fot. DC Comics
arrow-right

Źródło: imdb.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
DCU peacemaker podsumowanie
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Battlestar Galactica: Scattered Hopes
-

Nowe spojrzenie na gameplay Battlestar Galactica: Scattered Hopes. Zobaczcie wideo

2 3. Nienawiść do Spider-Mana
-
Plotka

Avengers: Secret Wars - zamieszanie wokół Spider-Manów. Który trafi do filmu?

3 Doktor Doom
-
Plotka

W Avengers: Doomsday będzie kontynuacja ważnej sceny po napisach. Wiemy, kto się pojawi

4 Messenger
-

Meta uśmierca Messengera na Macu i Windowsie. Co to oznacza i dlaczego musisz pilnie zmienić jedno ustawienie?

5 Stranger Things
-

Finn Wolfhard o finale Stranger Things. Aktor boi się porażki w stylu Gry o Tron

6 Keanu Reeves
-

Keanu Reeves miał zmienić imię? Wszystko z przyczyn marketingowych

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV