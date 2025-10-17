Podsumowanie 2. sezonu Peacemakera. Oto najlepsze odcinki i najsilniejsze postaci w serialu

fot. materiały prasowe

2. sezon Peacemakera to ostatnia produkcja z DCU Jamesa Gunna w 2025 roku. Pierwszy sezon okazał się niespodziewanym hitem, a oczekiwania fanów wzrosły po premierze udanego Supermana i wcześniejszego Koszmarnego Komanda. O ile początek i końcówkę nowej serii można uznać za udaną, tak problemy pojawiły się w środkowej części. Powszechnie krytykowany był też finałowy odcinek, w którym zabrakło odpowiedniego podsumowania najważniejszych wątków i bardziej skupiono na budowaniu uniwersum niż samej postaci Peacemakera i jego towarzyszy.

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was podsumowanie tego sezonu. Poniżej prezentujemy spis treści i zachęcamy do komentowania. Który odcinek podobał Wam się najbardziej? Czy uważacie, że 2. sezon był gorszy od pierwszego? Które postaci są najsilniejsze z całego serialu? Przypominamy też o spisie easter eggów, który jest na samym końcu.

SPIS TREŚCI:

Peacemaker - ranking wszystkich odcinków wg IMDb.com

Z ocen użytkowników portalu IMDb.com można wywnioskować, że najlepsze i najgorsze momenty z całego serialu pojawiły się właśnie w 2. sezonie Peacemakera. To on zaserwował najgorzej oceniane odcinki, ale i te, które uznano za perełki.

Peacemaker - najsilniejsze postaci z obu sezonów

W drugim sezonie przedstawiono wiele nowych postaci, a także wariantów tych już znanych, ale z alternatywnego świata. Czy któraś z nich zdetronizowała Peacemakera na pierwszym miejscu?

Peacemaker - wszystkie easter eggi z 2. sezonu

Przypominamy też o liście wszystkich easter eggów z tego sezonu. Który jest Waszym ulubionym?