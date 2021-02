Peacemaker - kolejni aktorzy dołączają do serialowego spin-off Legionu samobójców

fot. Paramount

Peacemaker to nadchodzący serial HBO Max spod szyldu DC, będący spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Jego fabuła skupi się na tytułowym bohaterze, w którego wciela się John Cena. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się w Vancouver w Kanadzie.

Według najświeższych informacji, obsada poszerzyła się właśnie o dwie osoby - Elizabeth Faith Ludlow (Keea) oraz Rizwana Manjiego (Jamil). Poza imionami postaci nie ujawniono żadnych innych szczegółów dotyczących tych ról. Jak się okazało, reżyser James Gunn współpracował już z Ludlow przy okazji Strażników Galaktyki Vol. 2, jednak nie rozpoznał jej na przesłuchaniu do Peacemakera - wszystko przez to, że wcześniej aktorka występowała w charakteryzacji:

Serial opowie o genezie tytułowego złoczyńcy, którego jedynym celem jest pokój, nieważne ile osób będzie musiał zabić, aby to osiągnąć. Poza Ceną i dwojgiem wyżej wymienionych aktorów, wystąpią w nim m.in.: Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland oraz Chris Conrad.