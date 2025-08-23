Zapowiedź kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Czy to wprowadzenie do multiwersum DCU?
Czy to możliwe, że Peacemaker tak szybko zaprezentował nam multiwersum DCU? Opublikowano też zapowiedź kolejnych odcinków - czy bohatera skusi pozostanie w innym świecie?
Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera odpowiedział na wiele pytań fanów, ale pozostawił też po sobie kilka tajemnic. Główny bohater ostatecznie zabił samego siebie z innego uniwersum, w którym jego brat i ojciec żyją i mają z nim dobre relacje. Bardzo prawdopodobne, że ta perspektywa skusi go do pozostania w tamtym świecie. Trafił do niego dzięki kieszonkowemu uniwersum własnego ojca, które odziedziczył po jego śmierci. W otwartej przestrzeni widać było wiele dróg prowadzących do rozmaitych światów. Niewykluczone, że to nasze pierwsze spojrzenie na fragment multiwersum DCU.
Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja
Ponadto opublikowano oficjalny zwiastun kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Widzimy w nim, że główny bohater faktycznie zdecyduje się wejść w buty samego siebie z innego świata i doświadczyć szczęśliwego życia. Nie skończy się to jednak prawdopodobnie najlepiej. Sami spójrzcie.
Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna).
Inne nadchodzące seriale z DCU
