Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Zapowiedź kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Czy to wprowadzenie do multiwersum DCU?

Czy to możliwe, że Peacemaker tak szybko zaprezentował nam multiwersum DCU? Opublikowano też zapowiedź kolejnych odcinków - czy bohatera skusi pozostanie w innym świecie?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker zwiastun multiwersum
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker - sezon 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera odpowiedział na wiele pytań fanów, ale pozostawił też po sobie kilka tajemnic. Główny bohater ostatecznie zabił samego siebie z innego uniwersum, w którym jego brat i ojciec żyją i mają z nim dobre relacje. Bardzo prawdopodobne, że ta perspektywa skusi go do pozostania w tamtym świecie. Trafił do niego dzięki kieszonkowemu uniwersum własnego ojca, które odziedziczył po jego śmierci. W otwartej przestrzeni widać było wiele dróg prowadzących do rozmaitych światów. Niewykluczone, że to nasze pierwsze spojrzenie na fragment multiwersum DCU. 

Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja

Ponadto opublikowano oficjalny zwiastun kolejnych odcinków 2. sezonu Peacemakera. Widzimy w nim, że główny bohater faktycznie zdecyduje się wejść w buty samego siebie z innego świata i doświadczyć szczęśliwego życia. Nie skończy się to jednak prawdopodobnie najlepiej. Sami spójrzcie.

Przypomnijmy, że Gunn traktuje nadchodzącą odsłonę serii jako "miękki reboot" całego serialu. Wszystko przez jego pełnoprawne powiązanie z wydarzeniami rozgrywającymi się w ramach DCU. To właśnie stąd wynika obecność postaci, które mieliście okazję zobaczyć w Supermanie; kanoniczne w tej perspektywie są też wątki ukazane w 1. sezonie (z wyjątkiem odwołań do Ligi Sprawiedliwości, rzecz jasna).

Inne nadchodzące seriale z DCU

„Latarnie”

„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.

arrow-left
„Latarnie”
fot. DC Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker zwiastun multiwersum
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 ULTIMATE ENDGAME #1
-

Marvel uczy się od Labubu. Nowy program z losowymi i sekretnymi okładkami

2
-

Czy Margot Robbie nadal chce grać Harley Quinn? „Kocham ją”

3 Wielki marsz
-

Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

To anime rozbije bank? Tyle może zarobić Demon Slayer w kinach

5 7. Dwight Schrute (Biuro)
-

Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

6 Blade Runner 2099
-

Blade Runner 2099 - data premiery w Prime Video. Serial jest kontynuacją hitu z Ryanem Goslingiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e04

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e08

Na sygnale

s2025e166

Anderson Cooper 360

s23e24

Real Time with Bill Maher

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata

s01e01

s01e10

s03e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Annie Ilonzeh
Annie Ilonzeh

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Caan
Scott Caan

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruta Gedmintas
Ruta Gedmintas

ur. 1983, kończy 42 lat

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

ur. 1939, kończy 86 lat

Chan-wook Park
Chan-wook Park

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV