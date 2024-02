Peacemaker – scenariusze do 2. sezonu już gotowe. James Gunn potwierdził listę powracających postaci

Fot. Materiały prasowe

Na drugi sezon Peacemakera przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale przed paroma dniami James Gunn potwierdził, że zakończył pracę nad scenariuszami do wszystkich nowych odcinków. Już wkrótce reżyser wejdzie na plan Superman: Legacy, więc Peacemaker będzie musiał jeszcze swoje odczekać. Teraz, gdy scenariusze do całego drugiego sezonu są gotowe, twórcy serialu będą mogli rozpocząć kolejną fazę produkcji, m.in. szukając aktorów do nowych ról.

Peacemaker - jakie postacie powrócą w 2. sezonie?

James Gunn potwierdził, że w nowym sezonie powróci pięć postaci znanych z poprzednich odcinków. John Cena powtórzy rolę Peacemakera, podobnie jak Freddie Stroma, który zagrał Vigilante. Nie zabraknie również Steve’a Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo) i Jennifer Holland (Emilia Harcourt).

Szczegóły fabuły drugiego sezonu Peacemakera trzymane są w tajemnicy. Serial ma zostać w jakiś sposób powiązany z nadchodzącym nowym uniwersum DC od Jamesa Gunna i Petera Safrana.

