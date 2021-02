Peacemaker - James Gunn publikuje zdjęcia z planu serialu HBO Max

fot. Warner Bros./comicbook.com

Trwają zdjęcia do serialu platformy HBO Max pod tytułem Peacemaker, który jest spin-offem czekającego na premierę w 2021 roku kinowego widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. James Gunn, który odpowiada zarówno za serial jak i za film zamieścił w sieci zdjęcia zza kulis projektu HBO Max. Możemy na nich zobaczyć twórcę wraz z obsadą serialu. Zdjęcia możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Peacemaker to członek Legionu samobójców, którego nadrzędnym celem jest zaprowadzenie pokoju na świecie. Jednak, aby to osiągnąć nie stosuje pokojowych środków. Nie ogranicza się nawet do zabicia wielu osób, aby tylko zrealizować swój plan.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1362506787077849089

W obsadzie znajdują się znajdują się John Cena (w tytułowej roli), Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad. James Gunn napisał scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków 1. sezonu i zajmie się reżyserią kilku z nich.