Co by się stało gdyby Harcourt [SPOILER] brata Peacemakera? Aktorka wyjaśnia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO Max

Przedostatni odcinek 2. sezonu Peacemakera zdradził prawdę na temat alternatywnej Ziemi i sprawił, że główny bohater na nowo przeżył traumę z dzieciństwa. Najpierw patrzył, jak jego przyjaciel morduje jego ojca z Ziemi-X, a potem ledwo powstrzymał swoich towarzyszy od zrobienia tego samego jego bratu. Emilia Harcourt była zdeterminowana do tego stopnia, że zamierzała wrócić się i upewnić, że Keith już nigdy nie spróbuje zemścić się na Chrisie za to, co stało się z ich ojcem. Chciała go zamordować, ale nie udało jej się to. Jak aktorka wcielająca się w tę postać interpretuje tę sytuację?

Jennifer Holland porozmawiała o Peacemakerze z Variety. Aktorka sama straciła rodziców - ojca, gdy była jeszcze dzieckiem - i w pełni rozumie stratę głównego bohatera i jego chęć ponownego spotkania ze swoimi bliskimi. Jednocześnie wyjaśnia, że Harcourt chciała zabić Keitha z troski o Chrisa i jego zdrowie oraz bezpieczeństwo. Emilia jednocześnie zdawała sobie sprawę, że gdyby to się jej udało, a Chris dowiedziałby się o tym, co zrobiła, to nigdy by jej tego nie wybaczył, ale była gotowa na takie ryzyko i poświęcenie.