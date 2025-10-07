placeholder
Reklama
placeholder

Co by się stało gdyby Harcourt [SPOILER] brata Peacemakera? Aktorka wyjaśnia

W zeszłotygodniowym odcinku Peacemakera niemal doszło do ponownej tragedii w życiu głównego bohatera. Jego ojciec został zamordowany i to samo mogło spotkać jego brata. Co by się stało gdyby Harcourt udało się to zrobić?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  peacemaker 
Jennifer Holland
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker: sezon 2, odcinek 7 - zdjęcia fot. HBO Max
Reklama

Przedostatni odcinek 2. sezonu Peacemakera zdradził prawdę na temat alternatywnej Ziemi i sprawił, że główny bohater na nowo przeżył traumę z dzieciństwa. Najpierw patrzył, jak jego przyjaciel morduje jego ojca z Ziemi-X, a potem ledwo powstrzymał swoich towarzyszy od zrobienia tego samego jego bratu. Emilia Harcourt była zdeterminowana do tego stopnia, że zamierzała wrócić się i upewnić, że Keith już nigdy nie spróbuje zemścić się na Chrisie za to, co stało się z ich ojcem. Chciała go zamordować, ale nie udało jej się to. Jak aktorka wcielająca się w tę postać interpretuje tę sytuację?

2. sezon serialu Star Wars: Ahsoka - ważna aktualizacja

Jennifer Holland porozmawiała o Peacemakerze z Variety. Aktorka sama straciła rodziców - ojca, gdy była jeszcze dzieckiem - i w pełni rozumie stratę głównego bohatera i jego chęć ponownego spotkania ze swoimi bliskimi. Jednocześnie wyjaśnia, że Harcourt chciała zabić Keitha z troski o Chrisa i jego zdrowie oraz bezpieczeństwo. Emilia jednocześnie zdawała sobie sprawę, że gdyby to się jej udało, a Chris dowiedziałby się o tym, co zrobiła, to nigdy by jej tego nie wybaczył, ale była gotowa na takie ryzyko i poświęcenie.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  peacemaker 
Jennifer Holland
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 4. Gwiezdne Wojny: Ahsoka: sezon 1 (85%)
-

2. sezon serialu Star Wars: Ahsoka - ważna aktualizacja

2 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

3 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

5 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

6 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV