2. sezon serialu Star Wars: Ahsoka - ważna aktualizacja

Natasha Liu Bordizzo najpierw w relacji na Instagramie podziękowała Richmond za ostatnie siedem wspaniałych miesięcy. Na kolejnym slajdzie opublikowała zdjęcie zza kulis serialu. Widać na nim dwa cienie: jeden należy do niej, a drugi do aktorki Rosario Dawson. Gwiazdę Ahsoki można z łatwością rozpoznać dzięki specyficznemu konturowi jej kostiumu. Fotografii towarzyszy dopisek „a jeśli chodzi o tę podróż... będzie jeszcze bardziej epicko”, zapowiadający kolejny sezon.

Relacja Bordizzo została zrepostowana na X i możecie zobaczyć ją poniżej:

Z relacji aktorki na Instagramie wynika, że zakończono zdjęcia do 2. sezonu serialu Star Wars: Ahsoka. To ważna aktualizacja, która oznacza, że jeden z najważniejszych etapów dobiegł końca. Teraz czas na postprodukcję, dodawanie efektów specjalnych i ostatnie szlify.

Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery 2. sezonu Ahsoki. Wiemy jednak, że serial ma wrócić na ekran mniej więcej w 2. połowie 2026 roku. I wygląda na razie na to, że nie powinniśmy spodziewać się opóźnienia, skoro zdjęcia już zakończono.