Peacemaker - kolejne nazwiska w obsadzie spin-offu Legionu samobójców

Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland oraz Chris Conrad otrzymali angaż w serialu Peacemaker, czyli spin-offie widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad opowiadającego o tytułowym członku drużyny złoczyńców, granym przez Johna Cenę. Brooks wcieli się w postać Leoty Adebayo, Patrick zagra Auggiego Smitha, Conrad sportretuje Adriana Chase'a/The Vigilante a Holland wcieli się w agentkę NSA Emilię Hartcourt, która współpracuje z A.R.G.U.S. przy monitorowaniu Legionu samobójców.

Serial opowie o genezie tytułowego złoczyńcy, którego jedynym celem jest spokój, nieważne ile osób będzie musiał zabić, aby to osiągnąć. Wcześniej postać zobaczymy we wspomnianym widowisku Legion samobójców: The Suicide Squad. W filmie tytułowa drużyna zostaje wysłana na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej, aby zniszczyli nazistowskie więzienie i laboratorium o nazwie Jotunheim, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych i przeprowadzano eksperymenty. Za obydwa projekty odpowiada James Gunn.