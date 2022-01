Peacemaker - serial hitem według krytyków i najlepiej ocenianą produkcją DCEU

fot. HBO Max

Peacemaker to nowy serial DCEU i platformy HBO Max, który jest spin-offem widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. Na platformie zadebiutowały pierwsze trzy odcinki produkcji, chociaż niektórzy krytycy mieli już okazję obejrzeć siedem epizodów. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 44 recenzje, z czego 41 jest pozytywnych i tylko trzy negatywne. To daje wynik 93 procent pozytywnych opinii ze średnią oceną 7,3/10. Natomiast wynik od widzów to 86 procent dobrych recenzji. To sprawia, że Peacemaker jest obok Wonder Woman najlepiej ocenianą produkcją DCEU w serwisie.

W ogólnym podsumowaniu opinii możemy przeczytać, że John Cena jest nadal w doskonałej formie jako tytułowy złoczyńca, a odcinkowa forma produkcji pozwala twórcy Jamesowi Gunnowi na pokazanie swojej dziwacznej wizji.

Ponadto zadebiutował klip z 1. odcinka serialu:

Peacemaker

Bohaterem, a raczej antybohaterem produkcji jest tytułowy członek Legionu samobójców, który ponad wszystko pragnie pokój i nie jest ważne ile osób będzie musiał zabić osób, aby to osiągnąć.

