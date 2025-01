Jaki powinien być Superman? James Gunn o szacunku do fanów i ich oczekiwań

DC

Reklama

W najnowszym odcinku Koszmarnego Komanda zadebiutował przez chwilę Mroczny Rycerz z nowego świata DCU. Z kolei w lipcu 2025 roku w kinach pojawi się nowa superprodukcja z Człowiekiem ze stali w roli głównej. Zwiastun do Supermana pobił już kilka rekordów, a do kolejnych brakuje mu już bardzo niewiele. Zapowiedź wywołała poruszenie w sieci i pośród fanów postaci oraz świata komiksów DC. Choć wiele osób zwiastun obejrzało, to znaleźli się tacy fani postaci, którym nie spodobało się nowe podejście do niej i pasowała im bardziej wizja np. Zacka Snydera.

James Gunn, reżyser filmu, odniósł się do oczekiwań fanów i ich różnych perspektyw w rozmowie ze Screen Brief. Oto, co powiedział:

Największym wyzwaniem jest to, że każdy wie, skąd się wziął Człowiek ze stali. Ma to swoje plusy, bo nie musimy tego opowiadać od samego początku. Każdy wie, że Clark Kent przybył w rakiecie z Kryptonu i został adoptowany przez farmerów. [...] Z drugiej strony całe mnóstwo osób na świecie jest przywiązanych do Supermana, Batmana i Wonder Woman - "Wielkiej Trójcy." Każdy fan ma swoją konkretną wizję tego, jaka dana postać powinna być. Większość osób podchodziła do mnie i mówiła: "Nigdy nie przywiązałem się do Supermana, bo jest zbyt potężny. Wolę Batmana, bo jest "underdogiem." To coś, co brałem pod uwagę od samego początku. To, że nie każdy jest do niego przywiązany i to dla nich trudne. [...] Ale są też osoby, które lubią Supermana, bo jest w stanie uderzeniem pięści przełamać planetę na pół. Dlatego musisz sobie radzić z oczekiwaniami wszystkich tych osób, które mają różne wizje na to, jaki Superman powinien być. Musisz to zrobić i mieć nadzieję, że ostatecznie powiedzą coś w stylu: "Okej, ja mam swoją wizję Supermana, ale zobaczmy, jaka jest ta wizja. Siądę przez dwie godziny i przekonam się sam." To właśnie trzeba robić z DCU, ponieważ rzeczy będą się zmieniać i ewoluować. Dużo ludzi mówi mi: "Zrobiłeś ten zwiastun dla mnie! Nie mogę w to uwierzyć." A inni mają już inne zdanie, ale w dalszym ciągu mogą mieć przyjemność z seansu, historii i naszego sposobu postrzegania Supermana, czy jakiejkolwiek innej postaci ze świata DC.

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana