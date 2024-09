Peaky Blinders – ujawniono tytuł filmu. Nowe gwiazdy w obsadzie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W przyszłym roku ruszą prace na planie filmowej kontynuacji Peaky Blinders, która powstaje dla Netflixa. Teraz scooper Daniel Richtman ujawnił kilka nowych informacji o tej produkcji. Oprócz zdradzenia dwóch kolejnych aktorów, którzy dołączą do obsady, poznaliśmy również tytuł filmu. Jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, to filmowa wersja Peaky Blinders zostanie zatytułowana The Immortal Man. Na tym etapie produkcji możemy jedynie zgadywać, czy tytuł odnosi się do Toma Shelby’ego granego przez Cilliana Murphy’ego, czy też zupełnie innej postaci.

Peaky Blinders - The Immortal Man tytułem filmu?

W obsadzie znajduje się Murphy, Rebecca Ferguson oraz Barry Keoghan w nieujawnionych jeszcze rolach. Richtman zdradził, że do obsady filmu dołączyli Tim Roth oraz Jay Lycurgo.

Ten pierwszy znany jest ostatnio z roli Abomination z produkcji Marvela, w tym Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz Mecenas She-Hulk. Mogliśmy to również oglądać w Gwieździe szeryfa, Sundown, Wyspie Bergmana oraz Małe wielkie historie.

Z kolei Lycurgo najbardziej znany jest z roli Tima Drake’a w serialu Titans od DC. Pojawił się również w sekwencji początkowej z Batmana Matta Reevesa. Zagrał również w mało znanych filmach, jak Ostatnie zanurzenie oraz The Radleys.

Producentami są Steven Knight, Caryn Mandabach, Cillian Murphy oraz Guy Heeley. Producentami wykonawczymi są Tom Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren i David Mason. Film powstanie we współpracy Netflixa z BBC Film.