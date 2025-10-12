Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

fot. materiały prasowe / Paramount+

Podczas panelu na New York Comic Con opublikowano pełny zwiastun serialu Star Trek: Starfleet Academy i ogłoszono datę światowej premiery - 15 stycznia 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do Polski, ale wiemy, że – jak każdy Star Trek - będzie dostępna w SkyShowtime.

Star Trek: Starfleet Academy - zwiastun

Zwiastun pokazuje szerszą historię związaną ze złoczyńcą, w którego wciela się Paul Giamatti. Zapowiedź po miesiącach niepewności potwierdza również, że Tilly ze Star Trek: Discovery nadal wykłada w Akademii. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z zakończonego serialu.

Zapowiedziano również, że niewielką rolę zagra znany fan Star Treka Stephen Colbert. Użyczy głosu wirtualnemu dziekanowi Akademii Gwiezdnej Floty.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Serial opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Star Trek: Starfleet Academy - główni bohaterowie

