Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

Podczas New York Comic Con zaprezentowano pełny zwiastun serialu Star Trek: Starfleet Academy i potwierdzono plotki o dacie premiery. Twórcy odkrywają karty projektu, który ma pokazać świat Star Treka z innej perspektywy.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
zwiastun star trek: starfleet academy
Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction fot. materiały prasowe / Paramount+
Reklama

Podczas panelu na New York Comic Con opublikowano pełny zwiastun serialu Star Trek: Starfleet Academy i ogłoszono datę światowej premiery - 15 stycznia 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi do Polski, ale wiemy, że – jak każdy Star Trek - będzie dostępna w SkyShowtime.

Będzie Mortal Kombat 3! Twórcy o tym, jak poprawili drugą część

Star Trek: Starfleet Academy - zwiastun

Zwiastun pokazuje szerszą historię związaną ze złoczyńcą, w którego wciela się Paul Giamatti. Zapowiedź po miesiącach niepewności potwierdza również, że Tilly ze Star Trek: Discovery nadal wykłada w Akademii. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z zakończonego serialu.

Zapowiedziano również, że niewielką rolę zagra znany fan Star Treka Stephen Colbert. Użyczy głosu wirtualnemu dziekanowi Akademii Gwiezdnej Floty.

Star Trek: Starfleet Academy - opis fabuły

Serial opowiada o przygodach nowej klasy kadetów w jednym z najbardziej legendarnych miejsc w galaktyce. Pod czujnym i wymagającym okiem swoich instruktorów odkrywają, co naprawdę oznacza zostać oficerem Gwiezdnej Floty. W trakcie nauki będą musieli zmierzyć się z rodzącymi się przyjaźniami, wybuchowymi rywalizacjami, pierwszymi miłościami oraz nowym wrogiem, który zagraża zarówno Akademii, jak i samej Federacji.

Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction

arrow-left
Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
fot. EW.com / Paramount+
arrow-right

Star Trek: Starfleet Academy - główni bohaterowie

Tak wyglądają zdjęcia kadetów Akademii Gwiezdnej Floty:

Star Trek: Starfleet Academy - kadeci Akademii Gwiezdnej Floty

arrow-left
Star Trek: Starfleet Academy - kadeci Akademii Gwiezdnej Floty
fot. materiały prasowe
arrow-right

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  star trek 
zwiastun star trek: starfleet academy
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem.
-

Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

2 1.Xmen '97 sezon 1. - 99%
-

Zwiastun 2. sezonu X-Men '97 wyciekł do sieci! Apocalypse nadchodzi

3 Lśnienie
-

Ranking najciekawszych postaci i istot z uniwersum Stephena Kinga

4 Mortal Kombat 2 - Johnny Cage
-

Będzie Mortal Kombat 3! Twórcy o tym, jak poprawili drugą część

5 Wonder Man
-

Marvel zaskakuje świeżością. Zwiastun serialu Wonder Man zapowiada satyrę kina superbohaterskiego!

6 Diane Keaton
-

Diane Keaton nie żyje. Jej role zostaną w pamięci widzów na zawsze

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e01

One-Punch Man

s51e02

Saturday Night Live

s38e03

48 Hours Mystery

s2025e24

Miejsce zbrodni

s09e07

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e01

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hugh Jackman
Hugh Jackman

ur. 1968, kończy 57 lat

Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada

ur. 1960, kończy 65 lat

Rafał Zawierucha
Rafał Zawierucha

ur. 1986, kończy 39 lat

Josh Hutcherson
Josh Hutcherson

ur. 1992, kończy 33 lat

Brian J. Smith
Brian J. Smith

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV