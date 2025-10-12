Będzie Mortal Kombat 3! Twórcy o tym, jak poprawili drugą część

fot. materiały prasowe

Podczas New York Comic Con odbył się panel filmu Mortal Kombat 2. Wyjaśniono opóźnienie premiery z października 2025 roku na maj 2026 roku, co jest zgodne z wcześniejszymi plotkami i spekulacjami. Producenci są pewni, że mają coś, co może podbić kina i osiągnąć o wiele lepsze wyniki w sezonie letnim niż jesienią. Opublikowano również wideo z nowymi scenami!

Mortal Kombat 2 – wideo

W materiale widzimy nowe sceny z widowiska.

Podczas panelu pokazano również walkę Johnny’ego Cage’a z Baraką, która kończy się zwycięstwem postaci Karla Urbana. Pokonuje on przeciwnika swoim ikonicznym ciosem z gry - robi szpagat, uderzając w czułe miejsce między nogami.

Simon McQuid powraca jako reżyser. Na NYCC ujawnił, jak wyciągnęli wnioski z błędów pierwszej części i jak są świadomi, co się im udało. Celem było sprawić, by cała dwójka miała klimat, jakość i styl chwalonego początku z pierwszego filmu, który był związany z klimatycznym konfliktem Scorpiona z Sub-Zero.

– Celem było sprawić, by Mortal Kombat 2 sprawiał wrażenie pełnometrażowej wersji tonu i jakości, którą stworzyliśmy w scenach otwierających Mortal Kombat 1. Czuliśmy, że poruszyliśmy ten temat na razie bardzo ogólnie. W mitologii Mortal Kombat kryje się o wiele więcej historii, z którymi można pracować, więc podjęliśmy decyzję, by wszystko rozbudować na większą skalę. Chodziło nam o to, by przesuwać granice w każdym aspekcie. Chciałem więcej emocji w postaciach, podróży po różnych królestwach i miejscach, poziomach i lokacjach znanych z Mortal Kombat. Chciałem więcej czasu spędzić w tych miejscach i wykorzystać bogactwo, które przez lata stworzyły gry.

Mortal Kombat 3 – będzie kontynuacja

Podczas NYCC ogłoszono również Mortal Kombat 3. To ostateczny dowód na to, jak pewni są producenci, że mają w rękach znakomite kino, które stanie się hitem komercyjnym. Scenarzysta „dwójki”, Jeremy Slater, napisze trzecią część. Znamy go z hitu WandaVision. Nie ujawniono żadnych informacji o fabule, ponieważ mogłyby one zdradzić zakończenie drugiej części.

Mortal Kombat 2 – premiera w maju 2026 roku w kinach.