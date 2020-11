Pennyworth - oficjalny zwiastun 2. sezonu. Londyn zapłonie

Epix

Pennyworth to serial, który opowiada o losach młodego Alfreda, zanim ten stał się jednym z najwierniejszych pomocników Batmana. W 2. sezonie w Londynie wybucha wojna domowa, co zmusza Alfreda do poszukiwań drogi ucieczki. W nowej serii pojawi się znana postać z komiksów: Lucius Fox, grany przez Simona Manyonda. W obsadzie 2. sezonu znajdują się również Jack Bannon, Jessica de Gouw, Ben Aldridge, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram i Harriet Slater.

W produkcji Alfred jest byłym komandosem brytyjskich służb SAS. Tworzy firmę ochroniarską, dzięki której zaczyna pracę dla młodego miliardera Thomasa Wayne'a. Zobaczcie oficjalny zwiastun 2. sezonu:

Premiera 2. sezonu już 13 grudnia w Stanach Zjednoczonych na Epix.