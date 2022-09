Pennyworth - zwiastun 3. sezonu. Lokaj Batmana powraca

fot. DC Comics

Pennyworth powraca po długiej przerwie. 3. sezon serialu ma zwiastun oraz - jak informowaliśmy - nowy oryginalny tytuł: Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler. Jako że serial teraz po raz pierwszy premierowo będzie pokazywany w HBO Max, tytuł ma najwyraźniej jednoznacznie mówić odbiorcom, o kim on opowiada. Samo Pennyworth takiego sygnału nie dawało. 3. sezon ma liczyć 10 odcinków.

Pennyworth - zwiastun 3. sezonu

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z 2. serii. Kulturowa rewolucja zmieniła świat, sprawiając, że powstała nowa era dla superbohaterów i superłotrów.

W obsadzie są Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater i Simon Manyonda. Za sterami stoją Bruno Heller, Matthew Patnick, Danny Cannon oraz John Stephens.

Pennyworth - premiera w HBO Max już 6 października. Na ten moment nie mamy 100% pewności, czy w polskim HBO Max pojawi się bez opóźnień.