Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - tak ma wyglądać początek serialu! Opis pierwszych 7 minut odcinka [NYCC 2023]

Serial Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy zadebiutuje w grudniu na Disney+. Jak na razie fani powieści Ricka Riordana, czekając na adaptację, mogli obejrzeć zdjęcia, zwiastuny i teasery, które platforma co jakiś czas wypuszcza do sieci. Ale uczestnicy New York Comic Con podczas panelu poświęconemu produkcji mogli obejrzeć nowe materiały promocyjne, które jeszcze nie trafiły do Internetu. Podczas wydarzenia nie można było nagrywać wideo ani robić zdjęć, ale przedstawiciel serwisu The Direct był na miejscu i zrelacjonował, co znalazło się w wideo.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - pierwsze 7 minut serialu

Podczas NYCC zaprezentowano ekskluzywnie pierwsze 7 minut odcinka. Pierwsza scena podąża słowo w słowo za powieścią Złodziej pioruna, w której słyszymy jak główny bohater grany przez Walkera Scobella mówi, że nie chciał być półkrwi. Potem wyjaśnia, że jeśli ktoś myśli, że jest półbogiem to powinien porzucić tę historię i żyć w błogiej niewiedzy. Jest to spowodowane tym, że jeśli ktoś myśli, że tak jest, to polujące potwory też będą to wiedzieć.

Potem przenosimy się do szkoły, a Percy wyjaśnia, że jest nastolatkiem z problemami. Opowiada o znęcaniu się nad nim i złych ocenach oraz innych doświadczeniach z życia.

Następnie pojawia się scena, która nie pochodzi z książki. Można zobaczyć, jak dyrektor szkoły biegnie korytarzami na dach, gdzie znajduje się Percy obok kałuży wody, który wpatruje się w pustą przestrzeń. Mówi, że wydawało mu się, że coś go obserwuje. Potem kamera pokazuje czarnego pegaza na dachu - fani sądzą, że jest to Blackjack z kolejnych powieści.

Potem Percy zostaje wysłany do pedagoga, który mówi mu, że tylko wyobraża sobie różne rzeczy i jeśli to się powtórzy, ma o tym powiedzieć komuś dorosłemu. Bohater wyjawia widzom, że już kilka razy coś podobnego się zdarzyło - ciągle widzi stworzenia lub dziwne rzeczy, których nikt inny nie jest w stanie zobaczyć, bo szybko znikają. Narysował jednego w swoim zeszycie.

W serialu znalazło się nawiązanie do książki Klątwa tytana - Percy i jego najlepszy przyjaciel Grover Underwood (Aryan Simhadri) grają w Mythomagic, którą uwielbia Nico DiAngelo.

Scena przenosi się do słynnej wycieczki do Metropolitalnego Muzeum Sztuki z pierwszego rozdziału książki. Z powodu dysleksji, Percy ma trudności z przeczytaniem karty ćwiczeń. Jego nauczyciel, pan Brunner (w dalszej części książki okazuje się, że jest to centaur Chrion), prosi uczniów o znalezienie jednego dzieła sztuki, które łączy się z nimi i ich życiem.

Percy zatrzymuje się przed posągiem swojego imiennika, Perseusza, trzymającego odciętą głowę Meduzy. W innej sekwencji, ponownie niepochodzącej z książki, Percy wspomina odwiedziny muzeum ze swoją mamą. Sally Jackson (Virginia Kull) zatrzymała się przed tym posągiem i wyjaśniła synowi podchodzenie jego pełnego imienia. To wyjaśnienie różniące się od tego, które zostało podane w Morzu potworów. Rodzicielka mówi Percy'emu, że gdy mitologiczny Perseusz został uwięziony w morzu, jego matka przytulała go i przypominała mu o tym, że ma trzymać się i być silny.

Percy zostaje wyrwany ze swoich wspomnień i woła "Mamo", z czego naśmiewa się jego wredna koleżanka z klasy, Nancy Bobofit.

Pan Brunner przywołuje Percy'ego do siebie. Mówi, że wierzy w niego i wie, że kiedyś dokona wielkich rzeczy. Następnie wręcza chłopakowi długopis, mówiąc, że będzie mu to potrzebne. Fani książki rozpoznają przyrząd jako Orkan, który po otwarciu zamienia się w miecz.

Klasa siedzi na schodach przed muzeum i je kanapki. Percy zwierza się Groverowi, że czasami ma ochotę "wrzucić Nancy do śmietnika". Jego przyjaciel odpowiada, że nie należy przeciwstawiać się swoim gnębicielom. Percy zastanawia się, czy ta rada jest rzeczywiście słuszna.

Nancy podchodzi do chłopaków i celowo uderza Grovera kawałkiem mięsa, kpiąc z niego. Percy traci cierpliwość i wstaje, aby postawić się dziewczynie. Nieświadomy swoich mocy, zamiast walczyć z Nancy, oblewa ją wodą z pobliskiej fontanny. Materiał filmowy wkrótce się kończy, zanim prawdopodobnie pani Dodds zamienia się w Alekto i atakuje Percy'ego, jak to miało miejsce w książce.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - serial pojawi się 20 grudnia 2023 roku na Disney+.