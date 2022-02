Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - kiedy zdjęcia do serialu Disney+?

materiały prasowe

Jak już wiadomo platforma Disney+ pracuje nad serialową adaptacją cyklu powieści dla młodzieży Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy autorstwa Ricka Riordana. Sam pisarz jest zaangażowany w projekt jako scenarzysta i producent. Riordan na swoim blogu zamieścił nowy wpis, który stanowi aktualizację etapu prac nad serialem. Ujawnił, że poleciał w środę, 23 lutego, do Los Angeles w celu pracy nad widowiskiem. Zdradził, że obecnie trwa proces castingowy i sam chciał być na miejscu, aby zobaczyć chemię między aktorami w czasie prób czytanych.

Jednak najciekawszą informacją ujawnioną w tekście było to, że zdjęcia do serialu zaczną się najprawdopodobniej latem 2022 roku, a prace przygotowawcze nad scenografią i kostiumami do projektu już trwają.

fot. Disney

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - o czym serial?

Tytułowy bohater literackiego pierwowzoru to syn Posejdona, greckiego boga mórz i oceanów. Percy trafia na obóz, w którym szkolą się inne dzieci bóstw z greckiego panteonu. W trakcie swoich przygód bohater spotyka postacie i stwory z mitologii choćby Meduzę czy cyklopy.

