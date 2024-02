Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - czytelnicy czekali na TEGO bohatera! Dlaczego jest tak ważny?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani książek Ricka Riordana wyczekiwali debiutu Kronosa w serialu Disney+. Ostatecznie pierwsza wzmianka o tym tytanie pojawiła się w 7. odcinku Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich. Jednak dopiero w finale widzowie mogli zobaczyć jego mroczną formę. Dlaczego Kronos ma tak ogromne znaczenie dla tego uniwersum?

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - kim jest Kronos?

Imię Kronosa zostało wielokrotnie wspomniane w ostatnich odcinkach Percy'ego Jacksona, jednak widzowie mogli go zobaczyć dopiero w śnie tytułowego bohatera. Właśnie wtedy okazuje się, że to on był mrocznym głosem, który notorycznie pojawiał się w koszmarach dwunastolatka.

Podobnie jak w materiale źródłowym, serial ujawnił, że to Kronos zmanipulował Luke'a oraz Aresa, przekonując ich do zdrady olimpijskich bogów oraz kradzieży. Percy zorientował się, jak ogromne zagrożenie stanowi ten tytan. Z tego powodu chłopak postanowił zaryzykować i odwiedzić Zeusa w Olimpie, aby poinformować go o haniebnym czynie Aresa. Co więcej, Kronos może próbować uciec z Tartaru.

Kronos jest głównym antagonistą serii książkowej, który nigdy nie przybiera swojej prawdziwej formy. Do 4. tomu włącznie tytan pojawia się jedynie w snach Percy'ego. W finałowej części, a także drugiej serii Riordana - Olimpijskich Herosach - tytan przejmuje kontrolę nad ciałem Luke'a Castellana.

Kronosowi głosu użyczył Nick Boraine. Jeżeli serial zostanie wznowiony, to właśnie on wcieli się w tego złoczyńcę.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - serial dostępny na Disney+.