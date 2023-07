Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - plakaty bohaterów serialu. To główna trójka

fot. Disney+

Trwa postprodukcja serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, do którego zdjęcia zakończyły się w lutym 2023 roku. Podczas San Diego Comic-Con 2023 serial jest promowany i dzięki temu mamy pierwsze trzy plakaty głównej trójki bohaterów tej historii. Na plakatach mamy więc Percy'ego Jacksona (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Jeffries) i Grovera Underwooda (Aryan Simhadri).

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - galeria

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - fabuła, premiera i reżyseria

Książki opowiadają o 12-letni chłopcu, który odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów. Bohater trafia do obozu, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Tak rozpoczynają się jego przygody z grupką wiernych przyjaciół. W 1. części książek, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Zeus oskarżył chłopca o kradzież cennego artefaktu, więc główny bohater musiał wyruszyć w podróż, by go odnaleźć.

Data premiery nie jest znana. Postprodukcja ma trwać wiele miesięcy i nie jest wykluczone, że w tym roku serialu jeszcze nie zobaczymy.