Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - co-showrunner wyjaśnia zaskakujące cameo. Czy ta postać powróci?

fot. Disney+

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to najnowsza produkcja Disney+ oparta na słynnej serii książek dla nastolatków opowiadającej o przygodach tytułowego bohatera, półboga i syna Posejdona. Serial został ciepło przyjęty przez krytyków, ale i fanów oryginału. Pierwsze odcinki pojawiły się już w serwisie i są dostępne do obejrzenia. Dociekliwi fani mogli zauważyć, że już w pierwszym odcinku cameo, jako jeden z nienazwanych nauczycieli, dostał sam Rick Riordan, autor książek.

Glynn Turman, który wciela się w Chirona wypowiedział się na ten temat:

Jego entuzjazm był bardzo widoczny. Był na planie przez większość czasu. Można było zauważyć, jak jego umysł pracuje. "Co będzie dalej?" Jak to zaadaptują? Jak to się ze sobą połączy? Co się stanie w kolejnym sezonie?" On naprawdę nad wszystkim czuwa i świetnie się wszyscy bawiliśmy.

Producent serialu i jego co-showrunner, Dan Shotz, również dodał kilka słów:

Rick musiał tam siedzieć cały dzień. Wydaje mi się, że powiedział: "to było super, ale mi już wystarczy."

Być może Rick Riordan powróci w roli cameo podobnych do tych Stana Lee w Kinowym Uniwersum Marvela przez miłość fanów do niego jako człowieka. Na ten moment nie ma jednak takiego potwierdzenia.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – o czym jest serial?

Pierwszy sezon serialu został oparty na książce Złodziej pioruna, czyli debiutanckich przygodach Percy’ego Jacksona. W powieści 12-letni chłopak odkrywa, że jest synem Posejdona, boga mórz i oceanów. Trafia więc do specjalnego obozu dla dzieci Olimpijskich bogów. Wkrótce Percy zostaje oskarżony przez Zeusa o kradzież cennego artefaktu. Nastolatek wraz z grupą przyjaciół wyrusza w podróż, aby go odnaleźć.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - zdjęcia