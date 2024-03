Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - trwają prace nad scenariuszami do 2. sezonu. Rick Riordan zabrał głos

fot. Disney+

Na początku lutego Disney+ ogłosił, że powstanie 2. sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Autor serii książek, na której podstawie powstaje produkcja, a zarazem producent wykonawczy - Rick Riordan - przekazał w serwisie Threads najnowsze informacje z pokoju scenarzystów, który "wypływa na Morze potworów".

Prace nad scenariuszami drugiego sezonu idą pełną parą i bardzo mi się to podoba. Jedynym problemem jest to, że chcę obejrzeć te odcinki już TERAZ. Mogę sobie wyobrazić, że niektórzy z was czują to samo.

Do tekstu dołączył czarno-białe zdjęcie statku z czasów wojny secesyjnej, co stanowi ukłon w stronę ważnego wątku fabularnego, który pojawi się w serialu. Przypomnijmy, że nadchodzący sezon będzie oparty na 2. tomie z serii przygód Percy'ego Jacksona pt. Morze potworów.

Pierwszy sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy cieszył się wysoką oglądalnością - premierowe odcinki uzyskały na Disney+ i Hulu 13,3 mln wyświetleń w ciągu pierwszych sześciu dni.

Nie ogłoszono jeszcze nowych nazwisk w obsadzie 2. serii. Natomiast producenci i aktorzy wyrazili podekscytowanie, że w historii pojawią się takie postaci, jak cyklop Tyson, Silena Beauregard, czyli córka Afrodyty czy córka Zeusa - Thalia Grace.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - 1. sezon jest dostępny w całości na Disney+.