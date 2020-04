Perry Mason - Robert Downey Jr. prezentuje zwiastun serialu HBO

Perry Mason to nowy serial HBO, której głównym bohaterem jest tytułowy detektyw, znany z serii książek autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Akcja produkcji dzieje się w 1932 roku w Los Angeles, mieście, które kwitnie w pełni, podczas gdy reszta kraju odradza się powoli po Wielkim Kryzysie. Produkcja opowiada o początkach kariery Perry'ego, któremu trafia się sprawa dekady. Robert Downey Jr., producent serialu zaprezentował w sieci pierwsze, krótkie wideo zapowiadające produkcję. Jest ono dostępne poniżej.

Dla przypomnienia Downey Jr. miał zagrać główną rolę w produkcji, jednak ostatecznie w tę postać wcieli się Matthew Rhys. Początkowo projekt miał być filmem, do którego scenariusz napisał Nic Pizzolatto.

I know it's Tuesday because I'm still wearing my Sunday pajamas. I ALSO know a way to get an exclusive sneak peek at PERRY MASON. All my love, DSB (double-scrub Bob) #PerryMasonHBO pic.twitter.com/JOq3ir31lN

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) April 14, 2020