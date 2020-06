Persona 4 Golden trafi na Steam. Premiera już wkrótce

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Atlus

Firma Atlus zapowiadała niespodziankę dla graczy pecetowych. Mieliśmy poznać ją na nadchodzącej imprezie PC Gaming Show, ale wygląda na to, że już teraz wiemy, o co tak naprawdę chodzi. Do sieci wyciekły bowiem informacje na temat Persona 4: Golden w wersji Steam, co będzie jednocześnie też debiutem tej popularnej i cenionej serii na PC. Co ciekawe, na premierę nie będziemy musieli długo czekać, bo wszystko wskazuje na to, że gra trafi do sprzedaży 13 czerwca, a więc w dniu oficjalnej zapowiedzi.

Do przecieków tych warto podchodzić z pewnym dystansem do czasu potwierdzenia przez wydawcę, choć tym razem są one naprawdę wielce prawdopodobne. O porcie wspomina kilku znanych, branżowych informatorów, a w plikach Steam można odkryć stosowne grafiki i informacje na temat gry.

Persona 4 Golden oryginalnie zadebiutowało w 2012 roku na konsoli PlayStation Vita. To rozszerzona wersja gry jRPG znanej z PlayStation 2. Podobnie jak pozostałe odsłony cyklu, tak i tutaj mamy do czynienia z połączeniem symulatora codziennego życia, eksploracją lochów i turowymi walkami