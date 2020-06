Resident Evil 8: Village w ofercie austriackiego sklepu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

biohazardcast.com

Ostatnimi czasy wiele mówi się o Resident Evil 8, a plotki na temat tej produkcji regularnie pojawiają się w sieci. Wynika z nich, że "ósemka" w zdecydowany sposób odejdzie od korzeni serii i zaoferuje wiele nowych elementów, które bez wątpienia podzielą fanów. Chociaż nikt oficjalnie tego tytułu nie zapowiedział, to coraz więcej wskazuje na to, że faktycznie on powstaje i ma się całkiem dobrze.

Gra pojawiła się w ofercie jednego z większych, austriackich sklepie, gdzie przez pewien czas przyjmowane był zamówienia w przedsprzedaży. Mowa o Gamesonly.at, które umieściło Resident Evil 8 w wydaniu na obecną generację konsol. Na karcie produktu widoczny był podtytuł VIILAGE, który pojawiał się w plotkach, zabrakło jednak tej najciekawszej informacji, czyli dotyczącej daty premiery.

Szybo zorientowano się, że popełniono gafę i tytuł zniknął błyskawicznie zniknął z oferty sklepu, jednak w sieci nic nie ginie i na dowód pozostał zrzut ekranu. Pytanie brzmi czy sklep pospieszył się z wystawieniem produktu i interweniował Capcom czy mamy do czynienia z ludzkim błędem?

Taki wyciek może jednak sugerować, że na oficjalną zapowiedź nie będziemy musieli długo czekać. W czerwcu wielu wydawców będzie ujawniać swoje plany na dalsze miesiące i kto wie, być może wśród nich znajdzie się też Capcom.