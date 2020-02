Persona 5: chcecie port na Nintendo Switch? Wydawca radzi, co powinniście zrobić

Persona 5 zadebiutowała na PlayStation 3 i PlayStation 4 w 2016 roku, a już wkrótce doczeka się rozszerzonej wersji z podtytułem Royal. Wiele osób zastanawiało się, czy tytuł ten trafi także na Nintendo Switch, jednak jak na razie nie poinformowano o takich planach. Wydawca, firma Atlus, wspomina jednak, że fani powinni... wyrażać swoje zainteresowanie takim portem.

Ari Advincula z firmy Atlus mówi wprost - głosy graczy są dla nich ważne, więc powinni oni walczyć o przeniesienie gry na Switcha. Internauci jednak niejednokrotnie dawali już do zrozumienia, że są zainteresowani takim portem i naprawdę trudno wyobrazić sobie, by wydawca potrzebował do tego dodatkowej zachęty. Szczególnie, że Persona 5 jest ich najlepiej sprzedającą się gra, a i sprzedaż Nintendo Switch jest bardzo przyzwoita - można więc spodziewać się, że byłoby to bardzo dochodowe posunięcie dla twórców.

Do tego dochodzi jeszcze fakt, że Joker (główny bohater Persony 5) jest jedną z grywalnych postaci w Super Smash Bros. Ultimate, a w Japonii na Nintendo Switch już wkrótce zadebiutuje Persona 5 Scramble - spin-off serii. Tym samym nieobecność głównej odsłony serii na tej konsoli wygląda wyjątkowo dziwnie, a gracze nie mają możliwości zapoznania się z całością na jednej platformie.

Jeśli jednak celem wydawcy było sprawienie, by o grze stało się głośno, to trzeba przyznać, że cel ten udało się osiągnąć w stu procentach. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo wpisów, w których gracze odnoszą się do całej sprawy, a na Twitterze duża popularnością cieszy się hasztag #BreakFreePersona.