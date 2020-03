Persona 5 Royal: Phantom Thieves zmieniają świat. Nowy zwiastun gry

Persona 5 Royal to nowsze wydanie świetnie ocenianej gry jRPG z 2017 roku. Wprowadzi ono do gry nową zawartość w postaci m.in. kolejnych zadań do wykonania, a także kolejną bohaterkę - Kasumi Yoshizawę, jedną z uczennic uczęszczających do Shujin Academy. To własnie ona odgrywa istotną rolę w nowym zwiastunie promującym nadchodzącą produkcję.

Materiał wideo jest tym razem bardzo krótki – zwiastun trwa niecałą minutę, ale mimo tego udało się w nim upchnąc sporo zawartości. Widzimy tu zarówno Kasumi, jak i pozostałych bohaterów, a także mamy możliwość zapoznania się z wybranymi Pałacami (pełniącymi w grze rolę lochów) i przeciwnikami, którzy będą w nich czekać na graczy.

Persona 5 Royal zadebiutuje 31 marca na konsoli PlayStation 4. Gra dostępna będzie także w wydaniu limitowanym ze steelbookiem oraz edycji kolekcjonerskiej, w skład której wchodzi między innymi replika maski głównego bohatera, Jokera.