Persona 6 powstanie. Twórcy potwierdzają i szukają pracowników

fot. Atlus

Niedawno wystartowała strona związana z 25. urodzinami serii Persona. Wstępnie poinformowano tam, że przez rok doczekamy się kilku ogłoszeń związanych z tą marką. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że jednym z nich będzie ujawnienie kolejnej odsłony cyklu, czyli gry Persona 6. Już teraz dostaliśmy jednak konkretną sugestię, że taki tytuł rzeczywiście powstanie.

Na oficjalnej stronie rekrutacyjnej firmy Atlus pojawił się wywiad z reżyserem gry, Naoto Hiraoką. Zdradził on, że ich celem przy tworzeniu każdej z gier jest zrobienie czegoś więcej niż w przypadku poprzedniczek i taki sam cel postawili sobie właśnie przy Personie 6.

Dzięki dużemu wsparciu otrzymanemu przy Persona 5 poczuliśmy się spełnieni, ale nie możemy się na tym zatrzymać. Tworząc Personę 4 czuliśmy presję, by grała była lepsze od Persony 4. Teraz będziemy musieli stworzyć szóstkę, która okaże się lepsza od piątki. Zrobienie czegoś lepszego od 5. części będzie jednak trudne z obecnym zespołem. Chciałbym przekroczyć tę barierę z wszystkimi osobami, które dołączą do nas w tej rekrutacji. To miejsce jest świetne dla osób, które chcą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z dostarczaniem światu gier.

Trudno oczywiście uznać to za oficjalną zapowiedź, na podstawie tej wypowiedzi nie da się też ocenić czy produkcja już ruszyła. Dobrze jednak dostać potwierdzenie, że tak udana seria będzie kontynuowana, choć przy bardzo dobrych wynikach osiągniętych przez Personę 5 było to raczej pewne.