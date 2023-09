Persona 6 - na grę trzeba będzie długo czekać? Premiera dopiero w 2025 roku nie jest wykluczona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Atlus

Pojawiły się nowe, nieoficjalnie informacje o grze Persona 6, która oficjalnie nie została nawet zapowiedziana. Leaker ImAHeroToo na Reddicie twierdzi, że Persona 6 będzie miała nieco dłuższy okres produkcji i nie ukaże się w 2024 roku. To samo źródło przekonuje, że tytuł ten zaoferuje czarno-białą oprawę.

Leaker twierdzi, że prace nad grą posunęły się lekko do przodu, ale nie jest to znaczący postęp, dlatego też należy się spodziewać jej premiery najwcześniej w 2025 roku. Ponadto ta sama osoba informuje, że w przygotowaniu znajdują się kolejne gry z serii, aczkolwiek mają być to produkcje do zabawy w kilka osób.

Wcześniej inny leaker, Nate the Hate, informował, że Persona 6 ma zostać wydana pod koniec 2024 roku i będzie dostępna na czasową wyłączność PS5. Biorąc pod uwagę powyższe doniesienia, nie wydaje się to jednak już aktualne.

Choć istnieje szansa, że na kolejną "dużą" odsłonę cyklu gracze będą musieli czekać dłużej, to wcześniej fani serii będą mieli okazję bawić się w grach Persona 5 Tactica i Persona 3 Reload, które mają ukazać się odpowiednio 17 listopada tego roku i 2 lutego przyszłego roku.