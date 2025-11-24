Epicka bitwa nadchodzi. To do tej pory najpotężniejszy wróg Petera Parkera

Fot. Marvel

Peter Parker w nadchodzącym komiksie Amazing Spider-Man stoczy długo wyczekiwaną przez fanów bitwę z Hellgate. Złoczyńca już raz go pokonał. Od tego czasu Spider-Man przebywa w kosmosie, próbując zwiększyć swoją siłę, zanim wróci na Ziemię po rewanż. W międzyczasie nawiązał współpracę z kilkoma poszukiwaczami przygód, w tym Rocketem ze Strażników Galaktyki. Za to Norman Osborn, Ben Reilly i Mary Jane Watson – która teraz jest nowym gospodarzem Venoma – próbują dopilnować interesów superbohatera w Nowym Jorku.

Teraz pokazano pierwszą zapowiedź dziewiętnastego numeru, w której widać początek ich epickiej walki. Na zapowiedzi Spider-Man powoli zbliża się do Hellgate. Ma na sobie kostium złoto-brązowy Technarachnid, który nosił podczas swoich podróży w kosmosie. Wykonała go dla niego Glitch, która należy do społeczeństwa Technarchy, stąd nazwa stroju i jego wygląd, przypominający techno-organiczne formy życia z tej grupy. Wrogowie są otoczeni ruinami i poległymi wrogami.

Ta bitwa zapowiada się epicko i brutalnie. Spider-Man to jeden z najpotężniejszych superbohaterów Marvela, choć łatwo o tym zapomnieć, gdy na lewo i prawo rzuca żartami. Teraz zaś zobaczymy go u samego szczytu możliwości. Z kolei Hellgate to naprawdę przerażający złoczyńca i prawdziwa maszyna do zabijania. Już raz w pojedynkę zniszczył Pajączka. A przecież Peter Parker w przeszłości bez problemu stawił czoło Thanosowi.

Amazing Spider-Man #19 zadebiutuje w USA 7 stycznia 2026 roku. Wtedy zobaczymy starcie tytanów. Oficjalny opis numeru brzmi:

Pajączek vs. Hellgate, runda druga! Kosmiczny Spider-Man wraca na Ziemię tylko po to, by odkryć, że Hellgate stoi mu na drodze. Superbohater jest wreszcie wystarczająco silny, by pokonać najpotężniejszego wroga, z jakim do tej pory się zmierzył... prawda?!