Philips wypuszcza budżetowe słuchawki dla graczy

Źródło: Philips

Gamingowe sprzęty może i oferują wyższy standard rozgrywki, ale często kosztują krocie i dalece wykraczają poza budżet przeciętnego gracza. Nowe słuchawki marki Philips wychodzą naprzeciw wielu gadżetom z tej kategorii i według producenta mają zaoferować wysokiej jakości doznania dźwiękowe rozsądnej cenie.

Do dystrybucji trafią dwa modele, Philips TAGH301BL oraz TAGH401BL. Na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie: łączy je lekka, zwarta konstrukcja oraz charakterystyczny, gamingowy wygląd. Sztywny, regulowany pałąk oraz miękkie materiały wykorzystane do odizolowania przetworników mają poprawić komfort użytkowania podczas wielogodzinnych sesji przed wyświetlaczem.

Słuchawki wyposażono w zintegrowany mikrofon oraz 40-milimetrowe przetworniki neodymowe wytłumione nausznikami z syntetycznej skóry. Tym, co różni oba modele, jest elektronika pracująca pod obudową. Philips TAGH401BL (widoczne na zdjęciu po lewej stronie) współpracują z technologią dźwięku przestrzennego Dirac HD/3D przystosowaną do wirtualizacji trójwymiarowej sceny dźwiękowej w produkcjach odpalanych za pośrednictwem systemu Windows. Dodatkowo pilot tego modelu wyposażono w przycisk pozwalający błyskawicznie przełączyć się na jeden z predefiniowanych trybów pracy: stereo, 3D bądź HD.

Nowe słuchawki gamingowe sygnowane logo Philipsa trafią do powszechnej dystrybucji w sierpniu bieżącego roku. Model TAGH301BL kupimy za ok. 170 zł, zaś model TAGH401BL za ok. 275 zł.