Legendarny twórca wraca do korzeni. Nowe informacje o Physint

Kojima Productions rozwija kilka projektów jednocześnie. Zespół pracuje m.in. nad horrorem OD oraz nad grą Physint, zapowiadaną jako powrót do korzeni. Ma to być szpiegowska produkcja w stylu serii Metal Gear Solid, a podczas wydarzenia Beyond the Strand ujawniono nowe szczegóły na jej temat.

W obsadzie nie zabraknie znanych nazwisk. Na ten moment potwierdzono udział Charlee Fraser, Dona Lee oraz Minami Hamabe. Sam Hideo Kojima skomentował przy tym swoją decyzję o angażowaniu popularnych aktorów i aktorek do projektów.

Dla mnie praca z ludźmi, których lubię, sprawia, że żyję dłużej, bo mogę iść do pracy z myślą: Chcę się z nimi spotkać – powiedział Kojima

Podczas prezentacji pokazano również nowy plakat z hasłem „Here comes the feeling”.

Nie będziemy dziś zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale mogę zapewnić, że gra napędzana jest tą samą kreatywną energią i ambicją, które sprawiły, że partnerstwo PlayStation i Kojimy od 30 lat jest tak silne – dodał Hermen Hulst, szef PlayStation Studios.

Na premierę Physint trzeba będzie jednak trochę poczekać. Produkcja ma zadebiutować dopiero po wydaniu OD, które samo nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Kojima wcześniej sugerował, że prace nad szpiegowską grą mogą potrwać nawet 5–6 lat.