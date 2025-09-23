Legendarny twórca wraca do korzeni. Nowe informacje o Physint
Physint to szpiegowska gra rozwijana przez zespół Kojima Productions. Choć na temat projektu nie wiadomo zbyt wiele, to już teraz nazywany jest on duchowym następcą kultowej serii Metal Gear Solid.
Kojima Productions rozwija kilka projektów jednocześnie. Zespół pracuje m.in. nad horrorem OD oraz nad grą Physint, zapowiadaną jako powrót do korzeni. Ma to być szpiegowska produkcja w stylu serii Metal Gear Solid, a podczas wydarzenia Beyond the Strand ujawniono nowe szczegóły na jej temat.
Hideo Kojima stworzy przerażający horror? Nowy zwiastun OD zachwyca oprawą i klimatem
W obsadzie nie zabraknie znanych nazwisk. Na ten moment potwierdzono udział Charlee Fraser, Dona Lee oraz Minami Hamabe. Sam Hideo Kojima skomentował przy tym swoją decyzję o angażowaniu popularnych aktorów i aktorek do projektów.
Podczas prezentacji pokazano również nowy plakat z hasłem „Here comes the feeling”.
Na premierę Physint trzeba będzie jednak trochę poczekać. Produkcja ma zadebiutować dopiero po wydaniu OD, które samo nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Kojima wcześniej sugerował, że prace nad szpiegowską grą mogą potrwać nawet 5–6 lat.
