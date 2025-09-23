Hideo Kojima stworzy przerażający horror? Nowy zwiastun OD zachwyca oprawą i klimatem
Kojima Productions przygotowało nowy zwiastun OD. Nadchodzący horror prezentuje się świetnie, choć na temat fabuły czy postaci nie wiemy w zasadzie nic.
23 września odbyła się prezentacja Beyond the Strand, którą zorganizowano z okazji 10. urodzin studia Kojima Productions. Podczas wydarzenia zaprezentowano między innymi nowy zwiastun tworzonego przez Hideo Kojimę i jego zespół horroru, OD.
Krótki materiał wideo, choć skąpy w szczegóły, wzbudził duże zainteresowanie ze względu na swój niepokojący klimat. Zwiastun przedstawia kobietę zapalającą świece, a w tle słychać głośne, niepokojące pukanie do drzwi. Chwilę później kamera ukazuje jej twarz – wyraźnie przestraszoną i zalaną łzami – co tylko potęguje wrażenie napięcia oraz grozy. Uwagę zwraca też niemal fotorealistyczna oprawa graficzna. Zobaczcie sami.
Na temat samej produkcji wciąż wiadomo niewiele. OD powstaje przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine, a w obsadzie znaleźli się Sophia Lillis (to jej postać widzimy w zwiastunie), a także Udo Kier i Hunter Schafer. Studio nie ujawniło jeszcze ani szczegółów dotyczących fabuły, ani choćby przybliżonej daty premiery.
Źródło: youtube.com
