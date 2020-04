Piątki strachu w TNT. Obejrzyj film Hellraiser: Wysłannik piekieł

Hellraiser: Wysłannik piekieł to kultowy horror z lat 80., który rozpoczął serię liczącą już 10 części! Główna postać weszła do kanonu popkultury i stała się legendą, którą stawiamy obok Jasona Vorheesa, Michaela Myersa czy Freddy'ego Kruegera.

Jest to historia Franka Cottona (Sean Chapman), który za pomocą magicznej kostki wkracza w świat zamieszkały przez piekielne demony – Cenobity. W wyniku ich działania mężczyzna traci swoje ludzkie ciało i zamienia się w przerażające monstrum, przeżywając w odległym wymiarze jednocześnie ogromny ból i rozkosz. Przypadkowo zostaje przywrócony do życia przez swojego przyrodniego brata, który wprowadza się do nowego domu. Frank w ciele potwora nawiązuje romans z żoną brata, Julią (Clare Higgins). Mężczyzna wie, że aby odzyskać swoją ludzką postać musi zabić kolejne ofiary. Prosi o pomoc swoją kochankę.

