Piękna i Bestia: czy w spin-offie na Disney+ pomocnik Gastona będzie homoseksualny? Cóż...

Fot. Disney

Piękna i Bestia z 2017 roku to adaptacja sławnej animacji Disneya w reżyserii Billa Condona. W filmie występowała postać LeFou, którą portretował aktor Josh Gad. Bohater był wiernym pomocnikiem Gastona, co czyniło go antagonistą drugiego rzędu. Nie każdy jednak wie, że było potwierdzone, że ta postać jest homoseksualna. Co budzi wiele pytań na temat tego, czy podobnie będzie w nadchodzącej serii Disney+ na podstawie znanej baśni. Szczególnie, że fabuła będzie skupiona właśnie na przyjaźni pomiędzy LeFou a Gastonem, którego zagra Luke Evans.

Fot. Disney

Jak mówi Josh Gad:

Podczas pracy nad serią zadajemy sobie wszystkie ważne pytania na temat naszych bohaterów i staramy się dobrze pokazać ich, jak i ten wykreowany świat. Myślę, że stworzyliśmy dla tych postaci historie, które są niezwykle ekscytujące, ponieważ nie są tym, czego można by się spodziewać. Można powiedzieć, że trzeba spodziewać się niespodziewanego. I nie tylko w przypadku LeFou i Gastona, ale też wszystkich nowych bohaterów, którzy zostaną przedstawieni.

Trzeba przyznać, że reakcja Gastona na możliwy coming-out przyjaciela mogłaby być szalenie ciekawa.