Jesteście fanami Listów do M? W te święta koniecznie sprawdźcie Piernikowe serce!

Piernikowe serce to nowa polska komedia romantyczna, która pojawi się w kinach idealnie na tegoroczny grudzień. Podobnie jak uwielbiana franczyza Listy do M, skupi się na świątecznych historiach kilku różnych bohaterów luźno splecionych ze sobą. Za kamerami stanął Piotr Wereśniak, a zdjęcia odbywały się w Toruniu oraz Warszawie. Sprawdźcie pierwsze zdjęcia w naszej galerii i o czym opowie film.

Piernikowe serce - fabuła, obsada, data premiery

Justyna i Czarek wracają z synem do rodzinnego domu w Toruniu, gdzie czeka ich nie tylko konfrontacja z przeszłością, ale też szansa na nowy początek. Dagmara, próbuje spełnić marzenie zmarłego ojca i otworzyć kawiarnię, choć życie nieustannie rzuca jej kłody pod nogi. Samanta i Paweł, sąsiedzi z temperamentem, wnoszą do tej układanki mnóstwo koloru, energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To film o rodzinie, miłości i drugich szansach. O tym, że nawet jeśli wszystko się

sypie, święta potrafią posklejać to, co najważniejsze. Bo przecież w święta wszystko jest możliwe - nawet cud.

W obsadzie znaleźli się: Jakub Strach, Weronika Mania, Stefan Pawłowski, Olga Bołądź, Katarzyna Żak, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Głowacki, Dorota Zięciowska, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski oraz Bogdan Kalus.

Premiera kinowa filmu Piernikowe serce została zaplanowana na 28 listopada.