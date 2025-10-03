Przeczytaj w weekend
Jesteście fanami Listów do M? W te święta koniecznie sprawdźcie Piernikowe serce!

Już w tym roku zadebiutuje zupełnie nowy polski film świąteczny, który trafi do kin. Jeśli podobały wam się Listy do M lub Uwierz w Mikołaja, to koniecznie sprawdźcie Piernikowe serce - może to coś właśnie dla was!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  piernikowe serce 
zdjęcia plakat tvp
Piernikowe serce fot. materiały prasowe
Piernikowe serce to nowa polska komedia romantyczna, która pojawi się w kinach idealnie na tegoroczny grudzień. Podobnie jak uwielbiana franczyza Listy do M, skupi się na świątecznych historiach kilku różnych bohaterów luźno splecionych ze sobą. Za kamerami stanął Piotr Wereśniak, a zdjęcia odbywały się w Toruniu oraz Warszawie. Sprawdźcie pierwsze zdjęcia w naszej galerii i o czym opowie film.

Piernikowe serce - galeria zdjęć 

Piernikowe serce - plakat

Piernikowe serce - plakat
fot. materiały prasowe
Nowa propozycja od dystrybutorów Listów do M! Zwiastun filmu Dom Dobry

Piernikowe serce - fabuła, obsada, data premiery

Justyna i Czarek wracają z synem do rodzinnego domu w Toruniu, gdzie czeka ich nie tylko konfrontacja z przeszłością, ale też szansa na nowy początek. Dagmara, próbuje spełnić marzenie zmarłego ojca i otworzyć kawiarnię, choć życie nieustannie rzuca jej kłody pod nogi. Samanta i Paweł, sąsiedzi z temperamentem, wnoszą do tej układanki mnóstwo koloru, energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To film o rodzinie, miłości i drugich szansach. O tym, że nawet jeśli wszystko się
sypie, święta potrafią posklejać to, co najważniejsze. Bo przecież w święta wszystko jest możliwe - nawet cud.

W obsadzie znaleźli się: Jakub Strach, Weronika Mania, Stefan Pawłowski, Olga Bołądź, Katarzyna Żak, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Głowacki, Dorota Zięciowska, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski oraz Bogdan Kalus.

Premiera kinowa filmu Piernikowe serce została zaplanowana na 28 listopada

Źródło: tvp

