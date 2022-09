Pierścienie władzy - reżyser wyjaśnia znaczenie opowieści o Balrogu i mithrilu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, powoli się rozwija i oszczędnie, ale jednak odpowiada na kilka nurtujących pytań. Jedna z odpowiedzi dotyczy w 5. odcinku wyjaśnienia, dlaczego mithril znaleziony przez krasnoludy, może być tak ważny dla elfów.

W poprzednich odcinkach zobaczyliśmy, że krasnoludy w kopalniach Khazad-dûm, wydobywają mithril, niezwykle wytrzymały metal, mocniejszy od stali. Początkowo książę Durin IV obawiał się wyjawienia tej tajemnicy Elrondowi, ale w końcu powiedział mu, że mithril został odkryty w ich kopalniach. Ciągle jednak tajemnicą była obecność tego surowca właśnie w tamtym miejscu. W 5. odcinku słyszymy legendę opowiadaną przez Gil-Galada Erlondowi związaną z pochodzeniem mithrilu. Dotyczy bitwy na szczytach Gór Mglistych między Barlogiem i Elfem wokół drzewa, w którym ukryty był ostatni z zaginionych Silmarliów. Kiedy piorun uderza w drzewo, moc Silmarilu przenosi się w głąb góry do skał, dzięki czemu ruda pozyskuje światło zaginionego Silmarila.

Serial więc pokazuje całkowicie nową genezę cennego kruszcu, której nie opisywał Tolkien. W wywiadzie dla Screen Rant, reżyser odcinka Wayne Yip wyjaśnił podejście scenarzystów do tego wątku.

Był jeden Silmaril, który nigdy tak naprawdę nie został rozwinięty. I tak oto zastanawialiśmy się, co mogło się z nim stać. Częścią tego, co czyni mithril wyjątkowym może być fakt, że zawiera światło Silmarilu. Znowu, mieliśmy wokół tego wiele mitów i wielkich opowieści, które podpowiadały inspiracje do tego, co to może w istocie być. A potem trzeba odkryć, czy to prawda, czy nie. Ale myślę, że showrunnerzy mieli świetny pomysł, bo to może otwierać przed nami nowe możliwości. I tak, część sezonu będzie eksplorować, czy historia pochodzenia surowca jest prawdziwa, czy też nie.

Jak powiedział Gil-galad, mithril może być kluczowy dla przetrwania elfów, więc widzimy, że może dążyć do pozyskania go. Sam Elrond zauważa jednak, że to tylko legenda z wątpliwych źródeł, więc mamy to, o czym mówi reżyser - legenda pochodzenia mithrilu może, ale nie musi okazać się prawdą i dowiemy się tego jeszcze w tym sezonie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 1, odcinek 5

Od reżysera dowiedzieliśmy się także, że w pierwszym sezonie zostanie wyjaśniona tożsamość trzech tajemniczych postaci w białych płaszczach. Przed premierą serialu spekulowano, że jedna z tych postaci może być Sauronem i raczej ostatnie wydarzenia temu zaprzeczyły. Na ten moment nie wiemy, jaką rolę odegrają, ale zdaniem Che Yipa, znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Dowiemy się kim są, skąd pochodzą i jakie mają cele. Dodaje też jednak, że ich rola będzie znacznie większa w 2. sezonie, ale do nowej serii wejdziemy już z odpowiednią wiedzą na ich temat. Przypomnijmy, że trójka nowych postaci opisywana jest jako "The Dweller" (Bridie Sisson), "The Nomad" (Edith Poor) i "The Ascetic" (Kali Kopae).