Pierścienie Władzy - showrunnerzy o krytyce serialu. Przyznali rację zarzutom o tempo

Dla showrunnerów Patricka McKay'a i Johna D. Payne'a, serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to skok na bardzo głęboką wodę. Nie tylko dlatego, że to ogromna marka, której towarzyszy wielki rozmach, ale też dlatego, że obaj nie mieli do tej pory wielkiego doświadczenia w tworzeniu serialu. Serial został bardzo dobrze oceniony przez krytyków (85% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale zdecydowanie gorzej przez widzów. W rozmowie z The Hollywood Reporter zdradzili, jak wygląda u nich radzenie sobie z krytyką.

Przyznają, że znoszą krytykę i słyszeli już wszystko, a wiele dyskusji, które prowadzą fani, miało też miejsce w pokoju scenarzystów. Przyznają, że niektórym odcinkom pierwszego sezonu brakuje odpowiedniego tempa. Nauczyli się, że nawet małe sceny, zawsze muszą wiązać się z większą stawką, której oczekują fani Tolkiena. McKay zwraca uwagę, ze wiele rzeczy, które nie zadziałały w 1. sezonie, spokojnie mogłyby sprawdzić się w mniejszym serialu. Jednak w przypadku Władcy Pierścieni to musi być ciągła opozycja między dobrem a złem i walka o losy świata, inaczej trudno uzyskać to epickie uczucie, którego pragną fani w świecie Tolkiena. Są jednak przekonani, że z czasem sposób prowadzenia 1. sezonu zaprocentuje i fani odkrywać będą wiele rzeczy, które możliwe były dzięki takiemu prowadzeniu historii.

Mam nadzieję, że ludzie będą w stanie wczuć się w tę podróż. Wiele blockbusterów ma karkołomne tempo, w którym jesteś prowadzony od jednego elementu do następnego, aż wszystko zawali się pod własnym ciężarem. Tolkien nie spieszy się i pozwala ci zatopić się w postaciach, w podróży, a podróże w Tolkienie bywają trudne.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z 1. sezonu

Pierścienie Władzy

Twórcy przyznają też, że miarą sukcesu jest w dzisiejszych czasach to, czy o danej produkcji mówi się w mediach społecznościowych. Showrunnerzy wierzą, że debiutancki sezon będzie postrzegany jeszcze bardziej pozytywnie wraz z rozwojem kolejnych odcinków, z tajemnicami, które dopiero zostaną ujawnione w przyszłości.

"Niektóre rzeczy zdobywają ogromne uznanie krytyków, wygrywają tony nagród i są zapominane w następnym roku" - mówi Payne. "I na odwrót, niektóre rzeczy nie są kochane, ale stają się klasykami oglądanymi 60 lat później. Myślę, że minie trochę czasu, zanim kurz opadnie".

Oczywiście, Amazon nie chce czekać 60 lat na globalną furorę serialu. Od momentu premiery jasne było, że chcą zdominować na rynku. Jednak Amazon od dawna wiedział, że czeka ich dość wyboisty start.

Mając wgląd w naszą globalną publiczność, mamy również wgląd w ciemne strony tego, jak ludzie mogą manipulować recenzjami i mieć inne punkty widzenia, których byśmy nie poparli.

Głośno było o wyłączeniu możliwości oceniania serialu na platformie Amazon w pierwszych 72 godzinach od premiery. Platforma twierdzi, że nastąpił skoordynowany atak na serial za wprowadzenie do serialu aktorów o innym kolorze skóry niż biały i uczynienie z kobiet silnych bohaterek. The Hollywood Reporter podaje, że media takie wyjaśnienie usatysfakcjonowało, ale zdenerwowało niektórych fanów twierdzących, że platforma lekceważy każdą krytykę i zarzuca osobom z negatywną opinią, że są rasistami. Tym samym bagatelizuje konstruktywną krytykę, ale nie jest przecież trudno znaleźć komentarze, które uderzają w "poprawność polityczną" i "niszczenie oryginału". THR zauważa, że tego typu opinie pojawiały się już w 2001 roku przy okazji Władcy Pierścieni Petera Jacksona i są to kulturowe uwarunkowania, które związane są z twórczością J.R.R. Tolkiena. Payne wyraźnie strapiony tym tematem powiedział:

Duch Tolkiena zawarty jest w historiach o różnych ludach, które nie ufają sobie nawzajem i wyglądają inaczej od siebie, znajdując jednak wspólny grunt w przyjaźni i osiągając wielkie rzeczy. To jest duch, który próbowaliśmy zaszczepić w każdym przecinku i kropce w serialu. To, że to dążenie może być obraźliwe dla ludzi i ich oburzać... jest dla nas bardzo trudne do zrozumienia. Co oni chronią? Nie rozumiem, jak ludzie, którzy mówią takie rzeczy, myślą, że walczą o dobro.

Pierścienie Władzy - zwiastun finałowego odcinka 1. sezonu

Do sieci trafił zwiastun promujący nadchodzący finał produkcji. 14 października na platformie Amazon Prime Video otrzymamy zwieńczenie premierowej odsłony. Zobaczcie: