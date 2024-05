Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - w 2. sezonie jak u Petera Jacksona. Kolosalne znaczenie efektów praktycznych

Amazon Prime Video

Reklama

Wczoraj w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Wielu internautów ocenia, że twórcy mogli wyciągnąć wnioski z dawnych błędów - materiał jest wyraźnie mroczniejszy na poziomie tonacji, w dodatku duchem i klimatem wydaje się on bardziej dopasowany do twórczości J.R.R. Tolkiena. Na tym jednak nie koniec jeśli chodzi o małe powody do optymizmu w kwestii kolejnej odsłony serii.

Amazon Prime Video opublikował także zakulisowy materiał, który przedstawia proces powstawania 2. sezonu. Wideo w dobitny sposób pokazuje, że twórcy Pierścieni Władzy postanowili pójść drogą Petera Jacksona i w znacznie większym niż dotychczas stopniu postawić na efekty praktyczne, które na ekranie mają mieć takie samo znaczenie jak CGI. Zwróćcie uwagę na budowę poszczególnych planów - czekają też na Was nowe ujęcia pokazujące Galadrielę, Saurona czy Arondira:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zakulisowe wideo z powstawania 2. sezonu

Najlepsze seriale fantasy w historii - zaskakujące miejsce Wiedźmina

50. Anioł ciemności (1999-2004)

2. sezon produkcji Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video 29 sierpnia.