Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - ilu aktorów gra Saurona? 2. sezon ma nakręconych kilka zakończeń

Od wielu miesięcy trwają prace nad 2. sezonem serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Praktycznie nie ma żadnych oficjalnych informacji o tym, co zobaczymy poza krótką wypowiedzią reżyserki, a przecieków jest też niewiele, bo Prime Video strzeże swoich tajemnic. Dzięki portalowi Redanian Intelligence, który niezawodnie odkrywa sekrety seriali poznajemy spoilerowe informacje o 2. sezonie. Miejcie więc świadomość, że informacje o tym, kto gra Saurona to SPOILERY!

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - kto gra Saurona?

Według źródeł portalu dwóch aktorów gra Saurona w 2. sezonie Pierścieni władzy. Okazuje się, że czarny charakter będzie zmieniać się w dwie różne formy. Pierwsza to Halbrand znany z pierwszego sezonu, którego ponownie gra Charlie Vickers. Drugą formę ma zagrać Calam Lynch, którego widzowie mogą kojarzyć z hitu Bridgertonowie. Z nim też jest związana najciekawsza i ta najbardziej spoilerowa informacja Redanian Intelligence.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - spoilerowe przecieki

Calam Lynch gra Saurona, który przybrał formę Celeborna, aby oszukać elfy. Jak fani Śródziemia wiedzą, Celeborn to mąż Galadrieli, o którym wspominała w pierwszym sezonie. Prawdziwy Celeborn grany również przez Lyncha ma pojawić się dopiero w 3. sezonie i na ten moment w 2. serii go nie ma. Źródła podkreślają, że na pewno w 2. serii nie pojawi się trzecia forma Saurona.

Z Sauronem aka Celebornem związane jest zamieszanie, bo twórcy nakręcili z nim oraz z Morfydd Clark grającą Galadrieli wiele zakończeń. Nie ma jeszcze decyzji, które ma zostać wykorzystane, ale mogą sobie je wymieniać wedle woli, bo mowa jest o ostatnich 5-10 minutach finału, które nie stoją w sprzecznością z tym, co wydarzyło się wcześniej.

Według źródeł Redanian Intelligence może tych zakończeń być więcej, ale poznali jedynie szczegóły trzech.

Zakończenie numer 1

Dwa ostatnie odcinki sezonu to gigantyczna bitwa o Eregion. Po niej też twórcy chcą pokazać twist z tym, że Celeborn cały czas był Sauronem. Gdy prawda wychodzi na jaw, Galadriela patrzy na tę osobę wyglądającą jak Celeborn i czuje że stoi przed wyborem: skrzywdzić go czy może nie. Czy jest pewna, że to nie jest prawdziwy Celeborn? W tej scenie okazuje się, że to ma być prawdziwy Celeborn, a Galadriela decyduje się zaufać przeczuciu i podejmuje słuszną decyzję.

Zakończenie numer 2

Pod koniec finału tuż przed zakończeniem bitwy pojawia się prawdziwy Celeborn. Wyraźnie jest ranny. Czy to przeżyje? Ma być to niejasne w formie cliffhangera, gdy po długim czasie znów jest razem z Galadrielą. Z uwagi na to, w jakim jest stanie Galadriela wie, że jest on prawdziwy.

Zakończenie numer 3

W ostatniej wersji prawdziwy Celeborn w ogóle się nie pojawia. W tej scenie Sauron w formie Celeborna mówi Galadrieli, że jej prawdziwy mąż wciąż żyje. W odróżnieniu od końca pierwszego sezonu tym razem ich rozmowa odbywa się fizycznie, nie w głowie Galadrieli.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu jeszcze w 2024 roku. Data nie została ujawniona.