Pierwsza reakcja na Masters of the Universe! Odbyły się prywatne pokazy

W Stanach Zjednoczonych, a konkretniej Kalifornii i New Jersey, odbyły się przedpremierowe pokazy filmu Masters of the Universe. Jest to jego niedokończona wersja, z niekompletnymi efektami specjalnymi - nie znamy zbyt wielu szczegółów, ale ujawniono pierwszą opinię widza w programie John Campea Show.

Masters of the Universe - pierwsza reakcja

Rozmawiałem z kimś, kto widział He-Mana. Widział go na wczesnym etapie produkcji i powiedział: „To jest niesamowite”. I to nie jest ktoś, kto ma w tym jakiś interes. To nie jest osoba, która mogłaby na tym cokolwiek zyskać. Powiedział, że to niesamowite. Powiedział, że był całkowicie zszokowany. Zupełnie zaskoczony. Ale uważał, że to niesamowite.

To jedynie pierwsza opinia, jednak prawdopodobnie niedługo pojawią się kolejne przecieki. Zwiastun może pojawić się już w przyszłym miesiącu.

Masters of The Universe - fabuła, obsada, data premiery

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Data premiery Masters of the Universe została wyznaczona na 5 czerwca 2026 roku.